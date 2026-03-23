Чиновников Росприроднадзора осудили за кражу денег при разработке экологического ПО

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Долматов получил 7 лет тюрьмы за мошенничество при создании ПО для экологического мониторинга. По версии обвинения, он вместе с бывший главой Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействий Владиславом Новиковым вступили в сговором с компанией «Адиком Системс», которая использовала для выполнения контракта уже имеющиеся разработки и обналичивала средства через еще одну ИТ-компанию.



Приговор по делу бывших чиновников Росприроднадзора

Симоновский районный суд Москвы вынес приговор по делу бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего начальника госпредприятия «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФЦАУ, подведомственно Росприроднадзору) Владислава Новикова. Об этом говорится в картотеке на сайте суда, решение пока не опубликовано.

По данным «Российской газеты», оба фигуранта признаны виновными в хищении бюджетных средств на сумму 370 млн руб. при реализации госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов. Обвинение было предъявлено по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Долматов получил 7 лет колонии общего режима, Новиков — 6 лет.

Как Долматова со скандалом увольняли из Росприроднадзора

Долматов стал замглавы Росприроднадзора в 2011 г. В 2017 г. он был уволен решением Правительства. Причиной стал прогул, в результате которого он пропустил совещание у тогдашнего руководителя ведомства Артема Сидорова, а курируемое им Управление экономики и финансов осталось без координации.

В 2018 г. Долматов пытался обжаловать это решение в Пресненском районном суде Москвы, подав иск к Правительству, Министерству природных ресурсов и экологии и Росприроднадзору. Долматов указывал, что в указанный день он, по устному поручению Сидорова, находился в командировке в Астрахани. Суд отказал в иске, так как Долматов не смог подтвердить поручение о командировке, в том числе он не представлял в ведомство авансовый отчет о поездке.

Изъятие имущества у Долматова

В 2024 г. Долматов и Новиков были задержаны по обвинению в мошенничестве. Их адвокаты неоднократно пытались оспорить нахождение обвиняемых под стражей, в том числе адвокаты Новикова указывали, что он был участником СВО (специальная военная операция), но безуспешно.

Также, в рамках отдельного процесса, Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и Росимущества об изъятии у Долматова и членов его семьи недвижимого имущества, включая трехэтажную виллу в Сочи. Сейчас Долматов пытается обжаловать данное решение.

Приговор другим участникам преступной схемы

Как писали РИА «Новости», Долматова и Новикова обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на разработку ПО учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, путем обеспечения победы в соответствующем конкурсе «дружественной» компании — «Адиком Системс». Ранее приговоры по данному делу получили владелец гендиректор «Адиком Системс» Игорь Теперин и бывший замглавы ФЦАУ Андрей Кудрявцев.

Теперин и Кудярвцев были задержаны в 2023 г. Оба дали признательные показания и заключили сделки со следствием, что позволило изобличить других участников преступной схемы. Позднее Теперин был отпущен под домашний арест, а Кудрявцев — под подписку о невыезде.

В начале 2025 г. Симоновский районный суд Москвы приговорил Теперина к 3,5 годам в колонии общего режима и удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с него 368 млн руб. Параллельно Черемушкинский районный суд Москвы приговорил Кудрявцева к 3,5 годам заключения в колонии строго режима и запрету занимать определенные должности сроком на 3 года с конфискацией незаконно нажитого имущества. Оба дела рассматривались в особом порядке.

Взятка путем фиктивного трудоустройства жены

Согласно опубликованным приговорам по делам Тетерина и Кудрявцева, организаторами преступной схемы были «Лицо 1» («Т») и «Лицо 2» («Н»). Указывается также, что «Лицо 1» в указанный период занимал пост замруководителя Росприроднадзора, а «Лицо 2» — гендиректором ФЦАУ. Из этого можно сделать вывод, что речь идет о Долматове и Новикове соответственно.

Согласно судебным приговорам, Новиков и Долматов находились в дружеских отношениях друг с другом и учились в одном военном училище. Они также были в хороших отношениях с Тепериным, чьи фирмы реализовали госконтракты по создании ПО в сфере экологии для Росприроднадзора, в том числе участвовали в создании модулей ПТК «Госконтроль». Также Теперин договорился у трудоустройстве Кудрявцева на должность замгендиректора ФЦАУ.

Сам преступный смысл, по мнению судов, родился у Долматова в 2015 г., когда он узнал о выделении из федерального бюджета денежных средств на создание Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ОНВОС).

Идея состояла в том, что Теперин, имея опыт создания ПО для экологии, разработает указанные системы на базе уже созданных им модулей ПТК «Госконтроль»., что, по мнению судов, позволило бы обвиняемым завысить стоимость работ и похитить денежные средства.

Теперин разработал финансово-экономическое обоснование соответствующей информационной системы, а Долматов и Новиков обеспечили одобрение соответствующего проекта, введя в заблуждение (по мнению судов) чиновников Минфина, Минприроды и Минкомсвязи (прежнее название Минцифры). Кудрявцев оказал содействие фигурантам дела, взамен на что, по мнению судов, он получил взятку в виде фиктивного трудоустройства его жены в «Адиком Системс» и «ИнформЭкоЦентр»).

Как Долматов договаривался с ФАС

В то же время, согласно требованиям Минкомсвязи, для согласования госконтракта необходим получить коммерческие предложения от различных организациях. В связи с этим Теперин, по мнению судов, договорился со своими знакомыми о коммерческих предложений по завышенным ценам. При этом, по мнению судов, указанные фирмы не могли создать необходимое ПО.

После этого в 2016 г. был объявлен конкурс на создание Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров. По мнению судов, начальная стоимость контракта была завышена в 8 раз. При этом в предложение от «Адиком Системс» умышленно не была включена закупка оборудования, чтобы создать видимость конкурентноспособного снижения, а затем, на сэкономленные средства, купить необходимое оборудование. Сами условия конкурса были написаны с целью обеспечения победы в нем «Адиком Системс».

Согласно приговорам судов, Новиков на встрече в ФЦАУ пообещал Теперину, что он вместе с Долматовым получат не менее 50% от суммы контрактов. ФЦАУ объявило победителем конкурса «Адиком Системс», однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС), по жалобам участников закупки, отменила ее результаты. Тогда конкурс был объявлен снова,

Победителем вновь стала «Адиком Системс», хотя существенных условий цены и иных и предложений компания не представила. Другие участники конкурса вновь обратились с жалобой в ФАС, как считают суды, Долматов договорился с чиновниками службы об отклонении жалобы. После этого ФЦАУ заключали контракт с «Адиком Системс» на сумму 369 млн руб.

Обналичивание через нижегородскую ИТ-компанию

Затем, с целью обналичивания денежных средств, Теперин договорился с гендиректором нижегородской компании «Банковские системы и сервисы» (БСИС). Данные субъект фигурирует в приговоре как «Лицо 3», дело в отношении него рассматривается отдельно. Сделка предусматривала заключение контракта между «Адиком Системс» и БСИС на выполнение работ по созданию аналитической подсистемы, которые в реальности осуществлялись сотрудниками «Адиком Системс». По мнению судов, БСИС должна была оставить себе 7% от полученных средств, а остальное передать Теперину.

В указанный период времени гендиректором БСИС был Андрей Горбунов. В картотеке Мосгорсуда содержится информации о нахождении под стражей А.В. Горбунова по обвинению по статье 159 ч. УК РФ. Ранее, в 2019 г., Следственный комитет по Нижегородской области сообщал о выявлении факта уклонения БСИС от уплаты налогов на сумму 78,5 млн руб путем фиктивного документооборота. Сама БСИС была ликвидирована по решению суда в 2023 г.

Фиктивный алгоритм испытаний ПО

По мнению судов, при реализации госконтракта «Адиком Системс» не реализовала весь требуемый функционал, а именно: «ведения федерального государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»; «ведения региональных государственных реестров ОНВОС»; «обеспечение доступа должностных лиц Росприроднадзора и ее территориальных к внесению сведений в Реестр»; «обеспечение взаимодействия госреестра с иными государственными информационными системами»; «предоставления и поддержка электронных сервисов для отправки заявки о постановке на учет объектов, сведений и документов, предоставляемых для актуализации учетных сведений»; «предоставления электронных средств формирования заявки о постановке объекта на учет в электронном виде»; «обеспечения информационной безопасности».

Тем не менее, Росприроднадзор в конце 2016 г. начал опытную эксплуатацию указанной информационной системы. По мнению судов, Теперину, Новикову, Долматову и Горбунову удалось скрыть в акте об опытной эксплуатации факты отсутствия необходимого функционала. Кроме того, указанные лица разработали несколько версий программы и методики предварительных испытаний разработанных компонентов (ПИМПИ), в которых, по мнению судов, был умышленно внесен алгоритм проведения испытаний, не позволяющий проверить реализацию вышесказанных функций и установить их несоответствие требованиям контракта и технического задания.