Наследие легендарного iPhone 5 живет. Выпущен 4-дюймовый защищенный смартфон с огромной батареей. Памяти у него больше, чем у нового MacBook Neo

Анонсирован смартфон Fossibot F116 Pro с экраном всего на 4 дюйма по диагонали, который в 2012 г. популяризировал знаменитый iPhone 5. Для 2026 г., когда стандартный минимальный размер составляет 6,1 дюйма, это очень мало. В телефон уместили батарею 3700 мАч, что очень много для такого маленького устройства. У него 12 ГБ оперативной памяти – в новом ноутбуке MacBook Neo, к примеру, всего 8 ГБ.

В карман поместится

Состоялась премьера смартфона Fossibot F116 Pro на базе Android 16, главная отличительная особенность которого – экран диагональю 4 дюйма, пишет портал NotebookCheck. Для сравнения, в современной линейке смартфонов Apple самым компактным считается экран 6,1 дюйма у нового iPhone 17e. В стане Android-смартфонов в 2026 г. почти никто, за редким исключением, не делает смартфоны с экранами меньше 6,5 дюйма.

Популярными 4-дюймовые экраны стали в 2012 г. Эту моду задал вышедший в ту пору знаменитый смартфон iPhone 5 – у предшествовавшего ему iPhone 4S экран располагал диагональю 3,5 дюйма.

Батарея у iPhone 5 имела емкость 1440 мАч, тогда как в новом Fossibot F116 Pro установлена АКБ на 3700 мАч. Кроме того, телефон снаряжен 12 ГБ оперативной памяти – Apple даже в свой новейший ноутбук MacBook Neo установила лишь 8 ГБ.

Fossibot Fossibot F116 Pro

Разработчики смартфона устроили сбор средств на его производство на Kickstarter – кампания началась 17 марта 2026 г. Планируемая дата отгрузки первой партии – 26 апреля 2026 г.

Первые 1000 участников кампании смогут приобрести Fossibot F116 Pro за $279 (22,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 марта 2026 г.). Для других участников цена составит $339 или 27,5 тыс. руб., а всем остальным придется заплатить $499 (40,4 тыс. руб.).

Неизбежные компромиссы

Чтобы уместить в корпус 4-дюймового смартфона батарею 3700 мАч, разработчикам пришлось увеличить его толщину. Размеры нового Fossibot F116 Pro составляют 114х60х23 мм. Для сравнения, толщина современных смартфонов обычно не превышает 8 мм.

fossibot Смартфон сделали компактным и противоударным

Также, чтобы изображение не было слишком мелким, разработчики не стали устанавливать экран с очень высоким разрешением – оно составляет здесь 1172х540 пикселей, что соответствует плотности 322 пикселя на дюйм. При этом частота обновления экрана высокая – 120 Гц.

Основа смартфона

Новый Fossibot F116 Pro снаряжен процессором MediaTek Dimensity 7300 образца июня 2024 г. Почти двухлетний CPU выдает 672 тыс. баллов в AnTuTu и 3000 баллов в Geekbench 6, располагая 4-нанометровым техпроцессом и восемью ядрами в двух кластерах.

В первом находятся четыре ядра Cortex A78 на частоте 2,5 ГГц. Второй кластер занимает квартет 2-гигагерцевых ядер Cortex A55.

Смартфон поставляется с накопителем на 256 ГБ. Упомянутые 12 ГБ оперативной памяти можно виртуально увеличить до 36 ГБ за счет внутренней памяти.

fossibot На камерах акцент не делали

У смартфона три фотокамеры, включая селфи-модуль на 32 МП. Основная камера снимает в разрешении 50 МП, а рядом с ней расположен 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 152,6° и аппаратной стабилизацией изображения. В корпусе мобильника есть встроенное крепление для установки на штатив.

Дополнительные возможности

Смартфон F116 Pro позиционируется как устройство повышенной прочности, что подтверждается наличием у него сертификатов защиты от воды, пыли и ударов IP68, IP69K и MIL-STD-810. Разработчики уверяют, что он запросто переживет падение с полутораметровой высоты.

fossibot Смартфон можно установить на штатив и на самые разные крепления

Штатный аккумулятор при емкости 3700 мАч поддерживает быструю проводную зарядку до 33 Вт. Беспроводная зарядка не заявлена, но есть зарядка обратная – телефон может выступать в качестве пауэрбанка мощностью до 10 Вт и заряжать другие устройства. Интерфейс подключения – USB-C.

В дополнение к перечисленному в F116 Pro имеются два слота для SIM-карт, сканер отпечатков пальцев, а также модули беспроводной связи NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Смартфон поддерживает сотовые сети пятого поколения (5G) и с завода поставляется с самой актуальной на данный момент версией OC Android – 16, которая вышла в мае 2025 г.