Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму

Минобороны требует от производителя специальных средств связи — НПО «Ангстрем» свыше 7 млрд руб. через суд. За год сумма исков к компании перевалила за 12 млрд руб. Это может спровоцировать власти на поддержку предприятия или смену собственников в рамках банкротства.

Иск обороны

Как выяснил CNews, Минобороны подало иск к производителю спецсредств связи НПО «Ангстрем» на 7,65 млрд руб. Заявление появилось в картотеке Арбитражных судов Москвы в начале февраля 2026 г.

В документах не говорится о причине иска. Однако собеседники CNews на рынке микроэлектроники, говоря об этом иске, вспоминают уголовное дело, связанное с поставками систем тактической радиосвязи «Азарт». Радиостанции, выпускаемые зеленоградским НПО «Ангстрем», поступают в вооруженные силы с 2014 г.

Дело было заведено в 2019 г. Как писал в марте 2021 г. «Коммерсант», следствие проводило проверку закупку раций «Азарт» на 18 млрд руб., в ходе которой могло быть похищено 6,5 млрд благодаря искусственному завышению стоимости станций и увеличению их потребности в Вооруженных силах. По версии следствия, завод получил деньги, на часть из них закупил китайские гаджеты сомнительного качества, переклеил этикетки и передал Минобороны как собственную разработку.

В Минпромторге отказались от комментариев. Представители внешнего управляющего НПО «Ангстрем» — «Ростеха» и Минобороны не ответили на запрос на момент выхода публикации.

Под завалом исков

НПО «Ангстрем» часто фигурирует ответчиком по различным судебным искам. Только за декабрь 2025 г. Министерство обороны подало пять исков к НПО «Ангстрем» на общую сумму 499,5 млн руб. А в январе 2026 г. — еще два на 2,4 млрд руб. В мае 2025 г. CNews также писал о том, что российский представитель японского разработчика электроники ООО «Семиконика» требует от «НПО Ангстрем» более 1 млрд руб. Компания подала 17 исков за три дня.

В декабре 2024 г. CNews также писал о том, что за полгода против «НПО Ангстрем» было подано три десятка исков более чем на 800 млн руб. Среди истцов выступают Министерство обороны, ООО «Спецпоставка ЭК», ООО «Итерация», ООО «Форсайт» и другие.

Сумма исков к компании за последний год перевалила за 12 млрд руб., следует из базы «Контур.Фокус».

Предприятие не пропадет

«Новый иск на 7 миллиардов рублей создает критическую долговую нагрузку, и самостоятельно расплатиться предприятие, скорее всего, не сможет, — говорит глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — Однако, учитывая, что НПО «Ангстрем» с 2023 года находится под управлением «Ростеха» и является ключевым поставщиком для Минобороны, государство, вероятно, предотвратит его банкротство, прибегнув к реструктуризации или финансовой поддержке».

С ним согласен и независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Но он не исключает, что у компании сменится собственник.

Что известно об «НПО Ангстрем»

«НПО Ангстрем» специализируется на разработке средств и решений тактической радиосвязи, автоматизированных систем управления и программного обеспечения. В мае 2023 г. юридическое лицо перешло под управление Объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

РБК со ссылкой на источник сообщал, что изменения связаны с необходимостью «выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа» и носят временный характер.

Стоит отметить, что «НПО Ангстрем» важное для страны предприятие. Мощности «НПО Ангстрем» были переориентированы на исполнения заказов для обороны страны. При этом объем заказов компании увеличился в 10 раз, указано в судебных документах по иску «Воентелекома».

В документах также отмечается, что в июне 2024 г. Минпромторгу было поручено организовать при необходимости проработку вопроса о дополнительном обеспечении наращивания производственных мощностей в «НПО Ангстрем». Компании также пришлось выстраивать новые логистические цепочки поставок из-за санкций ЕС и США.