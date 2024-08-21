Власти Санкт-Петербурга потратят 165 миллионов на установку российского Linux, но Windows тоже оставят при себе

Органы исполнительной власти (ОИВ) Санкт-Петербурга проводят импортозамещение иностранных решений, в том числе ОС Windows. Нюанс в том, что зарубежная ОС так и останется на АРМ сотрудников ведомств.



Импортозамещение исполнительных органах

Как выяснил CNews, органы исполнительной власти (ОИВ) Санкт-Петербурга ищут подрядчика для замены иностранного софта на своем оборудовании. Конкурс для определения подрядчика на эти работы с начальной ценой 165 млн руб. был объявлен 14 августа 2024 г. Желающие смогут подать заявки до 28 августа. Итоги будут подведены 30 августа.

В техническом задании к тендеру комитет государственного заказа Ленинградской области, от имени которого опубликована закупка, ссылается на необходимость соблюдения постановлений правительства России и приказов Минкомсвязи о необходимости замены иностранного ПО и оборудования, не входящего в Реестр отечественного ПО. Это и послужило основанием для проведения работ.

Импортозамещение будет происходить постепенно, в семь этапов, в десяти объектах ОИВ Санкт-Петербурга и завершится в конце 2025 г.

Подробности тендера

Всего комитет планирует закупить 2360 копий отечественных операционных систем Linux, такое же количество офисного ПО и две серверные версии российских ОС.

Microsoft Windows останется на ПК питерских органов власти, но не как основная ОС

Серверная ОС должна содержать предустановленные PostgreSQL с патчами для «1С» и ImageMagick (набор программ для чтения и редактирования файлов множества графических форматов) для обеспечения функционирования актуальной версии «1С:Предприятие».

Офисное ПО должно быть совместимо с Mac OS 13 Ventura, «Альт Рабочая станция», Astra Common Edition, Astra Linux Special Edition, «Ред ОС» 7.3.2, «Ред ОС» 8.0 стандартная редакция и «Роса Кобальт» 7.9. Вероятнее всего, комитет закупит что-то из перечисленных ОС, кроме Mac OS.

Стоит отметить, что ранее установленная ОС Windows с автоматизированными рабочими местами сотрудников никуда не исчезнет. В техническом задании будущего подрядчика предусмотрено обеспечить возможность переключения между новой и старой ОС — реализовать так называемый Dual-boot.

Исполнитель создаст загрузочный образ операционной системы с уже установленным набором программного обеспечения для автоматического развертывания. В рамках данного сценария автоматизации будет выполнено разделение системного диска, на котором установлена ОС Windows, с выделением свободного пространства для установки новой операционной системы без удаления Windows.

Как идет глобальный переход на отечественные решения

По данным исследования «Серчинформ», на конец 2023 г. только 1,7% субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и 3% системообразующих предприятий полностью заменили иностранные операционные системы и системы управления базами данных на отечественные.

Почти четверть опрошенных (23%) начали переход на российские ОС и СУБД, но еще не завершили миграцию. В большинстве компаний (53%) замещение лишь планируется. Как отметил руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев, затруднения с заменой системного программного обеспечения связаны со сложностью процесса: требуется переобучение персонала, адаптация используемого ПО к новым решениям и другие меры.