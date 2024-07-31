Российские ПАКи внесены в Единый реестр

ПАК для критической информационной инфраструктуры

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации внесло ПАК АТБ-Атом-1.3 и АТБ-Атом-2.2 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) Решения разработала и произвела компания «АТБ Электроника», которая разрабатывает программируемые логические контроллеры, промышленные компьютеры, аппаратные и вычислительные платформы, мини-компьютеры и пр.

АТБ-Атом-1 — это сетевая вычислительная платформа

Благодаря включению ПАК АТБ-Атом-1 и АТБ-Атом-2 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878 от 10.07.2019) они могут применяться на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации в самых разных сферах экономики. Среди них: здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская, ТЭК, атомная энергетика, оборонная и ракетно-космическая промышленность, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.



Сочетание технических параметров, форм-фактора и условий эксплуатации открывают возможности для применения АТБ-Атом-1 и АТБ-Атом-2 в различных сферах. Например, в качестве автоматизированного рабочего места (АРМ) или в роли узла сбора данных и управления по каналам Ethernet в системах контроля доступа (СКУД), в системах видеонаблюдения — в роли центрального вычислительного узла и маршрутизатора, в банкоматах, платежных автоматах, постаматах.

Что такое ПАК «Атом»

АТБ-Атом-1 — это сетевая вычислительная платформа, которая поддерживает до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб накопителя SSD. Ее можно использовать в системах информационной безопасности – в роли межсетевого экрана, шлюза, ловушки, монитора сетевых запросов и трафика. Также ПАК применяется в системах контроля доступа и видеонаблюдения – в роли вычислительного узла сбора данных, управления и маршрутизации.

Использовать АТБ-Атом-1 можно также в банкоматах, платежных автоматах, постаматах – в роли межсетевого экрана, шлюза, маршрутизатора, вычислительного узла, на производстве и в офисе – в роли автоматизированного рабочего места, терминала или тонкого клиента.

Платформа доступна в двух исполнениях: АТБ-Атом-1.3: 3 x Ethernet 1G/100M RJ45 (сетевые контроллеры i226) и АТБ-Атом-1.3.1: 3 x Ethernet 1G/100M RJ45 (сетевые контроллеры i210).

Что касается АТБ-Атом-2, благодаря исполнению Rack-Mount 19’’ платформу можно использовать как микросервер в сетевой инфраструктуре. АТБ-Атом-2 поддерживает до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб накопителя SSD M.2 SATA, а также до 1Тб накопителя SSD/HDD SATA 2,5” и 5xEthernet 1G/100M RJ45 или 3 x Ethernet 1G/100M RJ45 + 2 x Ethernet 1G/100M SFP.



Платформа АТБ-Атом-2

Обе платформы совместимы с российскими операционными системами и могут использоваться в роли маршрутизатора, межсетевого экрана или шлюза совместно со специализированным российским ПО.

Представители компании «АТБ Электроника» акцентируют внимание на том, что разработка ПАК является полностью российской, и приглашают посетить их проектный офис в Москве с целью налаживания сотрудничества.

