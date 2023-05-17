В России подорожают смартфоны и компьютеры. Таможенный сбор вырастет во благо отечественного производителя

С июня 2023 г. импортеры техники в Россию будут платить таможенный сбор 30 тыс. руб. вне зависимости от размера партии. Это больно ударит по небольшим дистрибьюторам, крупные же смогут выстоять. Над новыми правилами работали сразу пять ведомств – они полагают, что изменения принесут госбюджету 10 млрд руб. в год, которые затем пойдут на поддержку отечественного производителя. Нововведения касаются 108 групп товаров, которыми россияне пользуются ежедневно.

Нужно больше сборов

В России отменяется минимальный таможенный сбор на электронику, телеком- и мультимедийное оборудование. Как пишет «Коммерсант», с июня 2023 г. импортеры будут обязаны уплачивать в казну 30 тыс. руб. вне зависимости от размеров ввозимых партий устройств. Другими словами, минимальный сбор, который раньше составлял менее 800 руб. теперь будет приравнен к максимальному.

Изменения к действующим таможенным требованиям – это плод совместных усилий сразу пяти ведомств – Минфина как основного разработчика и соавторов в лице Минцифры, Минэкономики, Минпромторга и Федеральной таможенной службы России (ФТС). Они подготовлены в виде постановления Правительства России от 6 мая 2023 г. и опубликованы на госпортале правовой информации. В силу они вступают 6 июня 2023 г.

Фото: FreePik Свои дополнительные расходы импортеры могут переложить на плечи конечных покупателей

Новое постановление – это поправки к еще одному постановлению «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров» от 2020 г. Измененные правила распространяются на 108 групп товаров – если в таможенной декларации будет указано устройство хотя бы из одной из них, обязанность выплатить государству 30 тыс. руб. станет неотвратимой.

За что придется переплатить

Перечень устройств, подпадающих под новые правила, приведен в приложении к проекту постановления. Это все те гаджеты, которые десятки миллионов россиян используют на ежедневной основе – смартфоны, принтеры, SSD-накопители, игровые консоли, фотоаппараты, видеокамеры и пр. Есть в списке также базовые станции, часы и многочисленные датчики с счетчиками.

По информации издания, власти сильно задержались с введением новых поборов – эта инициатива была вынесена на обсуждение еще летом 2022 г. С чем связан перенос ее внедрения в нынешнюю российскую действительность на год вперед, не известно, но, по подсчетам ее авторов, она позволит ежегодно пополнять бюджет на 10 млрд руб.

Кто за все заплатит

Опрошенные изданием эксперты уверены, что новая мера принудительного пополнения бюджета едва ли отразится на крупных дистрибьюторах, занимающихся ввозом техники и электроники. Пострадают в первую очередь небольшие импортеры, утверждают собеседники издания – для них удар может оказаться очень ощутимым. Пока неясно также, как новые меры отразятся на конечной стоимости товаров, которую покупатели видят на ценниках.

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Власти обещают, что все полученные с импортеров деньги будут направлены на поддержку отечественных производителей и разработчиков компонентов. Но следует отметить, что у России к маю 2023 г. не было полностью импортонезависимых смартфонов, компьютеров и прочей техники, как не было и, к примеру, современного производства микросхем. В стране на момент публикации материала был доступен максимум 65-нанометровый техпроцесс, тогда как мировые лидеры этого рынка, Тайвань и Южная Корея, вплотную подошли к 3 нм.

Разница в расценках

После вступления нового постановления в силу импортерам придется платить государству в десятки раз больше денег. Как сообщил «Коммерсанту» директор по логистике в неназванном российском дистрибьюторе электроники, в настоящее время минимальный сбор составляет лишь 775 руб., что в значительной степени меньше в сравнении с 30 тыс. руб. По его словам, новые правила могут затронуть и импорт тестовых образцов электроники, «которую дистрибьюторы ввозят для сертификации и тестирования, например, устройств интернета вещей».

На то, что новые поборы направлены против малого бизнеса, указал изданию, в числе прочих, адвокат и партнер адвокатского бюро NSP Михаил Халецкий. Он подчеркнул, что небольшие импортеры будут вынуждены вливать в таможенные сборы в разы больше денег.

Параллельному импорту дадут бой

По мнению Халецкого, новое постановление может указывать на стремление властей « дестимулировать мелкопартийный импорт». Он сообщил изданию, что нововведения могут быть направлены против «мелких челноков», не уточнив, кого именно он к ним причисляет. Возможно, речь и о так называемых «серых» импортерах, которые ввозят товар совсем небольшими партиями, и которые вышли на новый уровень своего бизнеса после легализации параллельного импорта в мае 2022 г. Такого мнения, пишет «Коммерсант», придерживается адвокат АГ «Адвокат Мартьянов» Максим Мартьянов. «Сейчас легализован параллельный импорт: много частных лиц ввозят электронику на территорию России, поэтому для государства введение такого налога – еще один дополнительный источник пополнения бюджета», – сказал он.