Создан сверхзащищенный телефон, который невозможно взломать. Он распространяется по принципу свободного ПО

Эндрю Хуан разработал платформу мобильного телефона с максимальной защитой от взлома для хранения особо ценных данных – паролей, сообщений и т. д. Она распространяется по открытой лицензии, и на ее основе он создал прототип Betrusted с расширенными возможностями шифрования.



Самый безопасный телефон

Активист по продвижению идей свободного аппаратного обеспечения Эндрю Хуан (Andrew Huang) разработал аппаратную платформу Precursor для создания на ее основе мобильных устройств базового уровня. Она представляет собой практически готовый смартфон с аппаратной клавиатурой и расширенными возможностями безопасности.

Все компоненты Precursor являются открытыми и доступны для модификации и экспериментов под лицензией Open Hardware Licence 1.2.

Precursor отличается от других проектов полностью открытых телефонов. К примеру, у нее есть прочный алюминиевый корпус, полноценная QWERTY-клавиатура прямо на лицевой панели и даже экран, тогда как другие аналогичные проекты обычно представляют собой просто системную плату без «навесных» компонентов.

Что умеет Precursor

Помимо корпуса и клавиатуры платформа Precursor имеет в своем распоряжении полностью готовую к использованию системную плату, но не с готовым процессором, а со специальной программно определяемой системой на чипе FPGA Xilinx XC7S50. Его наличие позволяет тем, кто создает мобильник на базе Precursor, эмулировать практически любой процессор, в том числе и с архитектурой ARM. По умолчанию в платформу вшита эмуляция 32-битного чипа с архитектурой RISC-V на частоте 100 МГц.

Базовый дизайн корпуса Precursor

В то же время в Precursor нет встроенного микрофона. Он отсутствует физически, что лишает хакеров и других третьих лиц прослушивать владельца устройства, пока оно находится в режиме ожидания.

Разумеется, совершать звонки при помощи телефона на базе Precursor можно, но только при помощи внешней гарнитуры. Есть поддержка проводных наушников с коннектором 3,5 мм, а вот про модуль Bluetooth в своем детище Хуан не упомянул. В базовой версии также нет модема сотовой связи, но платформа позволяет установить его отдельно.

Базовый комплект Precursor дополнен 16 МБ оперативной памяти, 128-мегабайтным модулем флеш-памяти, портом USB-C и модулем Wi-Fi WF200C от Silicon Labs. Вся электроника работает от аккумулятора на 1100 мАч, а информация выводится на монохромный ЖК-дисплей с разрешением 336х536 точек и плотностью 200 точек на дюйм (его диагональ не указана). Полная зарядка АКБ посредством USB-C осуществляется за три часа, энергии хватает на 100 часов работы в режиме ожидания.

Также в составе платформы есть динамик, акселерометр, гироскоп и вибромоторчик. Все это поместилось в корпусе размерами 138х69х7 мм, а весит весь набор 96 граммов.

Внутреннее убранство платформы

Платформа позволяет устанавливать дополнительные компоненты, например, модем сотовой связи и SIM-слот, которых по умолчанию в Precursor нет. Для этого Хуан предлагает отказаться от штатной АКБ и установить батарею меньшей емкости и, соответственно, меньшего размера, чтобы в корпусе появилось место для новых деталей.

Расширенные возможности безопасности

Отсутствующий микрофон – лишь часть «фишек» Precursor, отвечающих за безопасность пользователя и его данных. К примеру, модуль Wi-Fi на аппаратном уровне изолирован от основной системы платы и даже работает в отдельном окружении. Вскрыть корпус смартфона и остаться при этом незамеченным не получится – в него встроен датчик отслеживания целостности. Также в наличии функции экстренного полного удаления данных и отслеживания движения в режиме ожидания (за счет всегда активированных акселерометра и гироскопа).

Эталонный прототип

На базе собственной платформы Хуан построил эталонный прототип Betrusted с эмулятором чипа VexRISC-V RV32IMAC и встроенным в CPU набором криптографических примитивов. В список входят генератор псевдослучайных чисел, а также алгоритмы шифрования AES 128, 192 и 256.

Betrusted, первый гаджет на базе Precursor

Betrusted позиционируется разработчиком как аппаратное защищенное хранилище данных (анклав), своего рода дополнение к классическому смартфону. Под данными понимается, в основном, текстовая информация – пароли, логины, сообщения. Сам Хуан также привел в качестве примера фотографии билетов на самолет, но о качественном их отображении на черно-белом дисплее с не самым высоким разрешением речи идти не может.

Betrusted может сопрягаться с обычным смартфоном по Wi-Fi, но только лишь для использования его в качестве устройства передачи сообщений по беспроводной сети. Их текст будет выводиться только на экране детища Эндрю Хуана.

Сроки релиза

Betrusted находится на начальной стадии разработки. Сроки релиза Betrusted Хуан пока не называет, но на более поздней стадии разработки он начнет готовиться к выпуску первых пробных устройств стоимостью от $200 (15,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 сентября 2020 г.) до $300 (22,8 тыс. руб.) при объеме партии до 10 тыс. экземпляров. Цена полностью готового изделия будет зависеть от спроса. Если будет выпущено 100 тыс. копий Betrusted, то каждая будет стоить в пределах $120-$180 (9,1 – 13,7 тыс. руб.), а при выпуске более 500 тыс. устройств цена упадет ниже $120.