Таинственный безальтернативный подрядчик получил от «Ростеха» 90 млн руб. для работ с «Эльбрусами» и «Байкалами»

В масштабном проекте по созданию российских маршрутизаторов на отечественных процессорах и организации их серийного производства завершился этап разработки микроэлектронных плат и создания испытательного стенда для специализированного ПО. Непосредственных исполнителей этих тематических работ заведомо гражданской направленности «Ростех» последовательно скрывает.

Миллионы на платы маршрутизаторов

Как выяснил CNews, входящее в контур управления «Ростеха» научно-производственное предприятие «Исток» им. А. И. Шокина выделило без малого 89 млн руб. на разработку микроэлектронных плат для отечественных маршрутизаторов и создание стенда для испытания ПО под них. В основе всех разработок будут задействованы российские процессоры «Эльбрус 8СВ» и Baikal-T1.

Это следует из документов тематического тендера, осуществленного в достаточно экзотичном для ИТ-рынка России формате «срочной закупки у единственного поставщика».

Информация о закупке была размещена в единой системе 23 июня 2020 г. В этой связи можно предположить, что упомянутая срочность продиктована реальными сроками проекта. Они в технических документах прописаны в интервале с 1 февраля по 25 июня 2020 г. То есть договор с подрядчиком явно оформляется задним числом — все работы уже должны быть сделаны.

Российские маршрутизаторы станут строиться на «Байкалах» и «Эльбрусах»

Кто именно стал безальтернативным исполнителем, в открытых документах на сайте госзакупок не указано. В «Истоке» и «Ростехе» на момент публикации материала назвать CNews его имя не смогли. Отметим, что секретной эта информация быть не может, так как речь определенно (подробнее — ниже) идет о продукции гражданского назначения.

Что именно включает фронт работ

Как следует из техзадания и вспомогательных документов, в рамках обозначенного финансирования к сегодняшнему дню подрядчик ростеховской «дочки» должен был осуществить опытно-конструкторскую разработку механического исполнения и схемотехники основной платы для сервисного маршрутизатора сетей передачи данных.

Аналогично, он должен был спроектировать механическое исполнение и схемотехнику основной платы для граничного маршрутизатора сетей передачи данных. Наконец, ему требовалось создать так называемый автоматизированный стенд для проведения разработки, сборки и тестирования ПО для опытных образцов и макетов маршрутизаторов.

Это лишь маленький фрагмент большого проекта

Анализ открытых данных показывает, что рассматриваемые в данном материале работы являются частью более масштабного проекта по разработке и организации серийного производства вышеупомянутых маршрутизаторов сетей передачи данных. Средства на этот проект были выделены Минпромторгом в рамках предоставления «Истоку» тематической субсидии. Напомним, субсидию не стоит путать с обычным контрактованием; она выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора, и проект будет реализован в полном объеме.

Соглашение о субсидировании было подписано сторонами 17 декабря 2019 г. Общая стоимость проекта составляет 999,2 млн руб. Однако на субсидию приходится только 499,6 млн руб. Остальные средства «Исток» должен найти в других источниках.

Проект рассчитан на срок до 30 июня 2022 г. В соответствии с соглашением сторон, в 2019 г. «Истоку» должны были из субсидии перечислить 56,1 млн руб., в 2020 г. на счета организации должно поступить 145,4 млн руб. в 2021 г. — 199,6 млн руб. Финансирование проекта в 2022 г. потребует дополнительного соглашения.

Именно в рамках этого проекта, как ранее писал CNews, «Исток» в декабре 2019 г. и мае 2020 г. уже выделил 69,4 млн руб.: 21,7 млн руб. на создание макета специализированного софта и 47,7 млн руб. на непосредственную разработку ПО.

Речь тогда также шла о закупках у единственных поставщиков. Кто ими стал, в «Ростехе» и «Истоке» CNews на момент публикации материала тоже ответить не смогли.

Ориентация на «Эльбрусы» и «Байкалы»

В случае с «Эльбрус 8СВ» речь идет об универсальном 64-разрядном восьмиядерном микропроцессоре компании МЦСТ, созданном в 2014-2018 гг. по контракту с Минпромторгом за 621 млн руб. Чип был создан по технологии 28 нм («интеловские 32 нм»), работает на частоте 1,5 ГГц, имеет пиковую производительность 576 ГФлопс одинарной точности и 288 ГФлопс двойной точности.

«Изделие сопоставимо по характеристикам с зарубежными Intel Itanium 9760, Intel Xeon E5-2609 v3 и Intel Xeon E7-4850 v4, изготовленных на более передовых технологиях», — ранее рассказали CNews в Минпромторге при завершении проекта. Первые из упомянутых аналогов, созданные по технологии 32 нм, Intel выпустил на рынок в мае 2017 г., похоронив на этом линейку Itanium. Модель XeonE5 2609 v3 на техпроцессе в 22 нм увидела свет в III квартале 2014 г., модель Intel E7 Xeon 4850 v4 на техпроцессе в 14 нм — во II квартале 2016 г.

Что касается Baikal-T1, то это первый из двух разработанных на данный момент процессоров компании «Байкал электроникс». Он был создан по топологии 28 нм и ориентирован на использование в промышленных и потребительских устройствах на рынках коммуникационных решений, промышленной автоматики и встроенных систем.

Разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы».

Чип обладает двумя суперскалярными ядрами P5600 MIPS 32 r5, рабочей частотой 1,2 ГГц, кэшем L2 1 МБ, контроллером памяти DDR3-1600. В новинке предусмотрен 1 порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0, USB 2.0. Заявленное энергопотребление процессора составляет менее 5Вт, размеры корпуса составляют 25 на 25 мм.