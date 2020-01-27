В Mail.ru сломалась почта. Пострадали миллионы пользователей

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Почтовый сервис Mail.ru не работает в центральной части России и на Юге страны, а также в Казахстане. Сбой длится более трех часов, специалисты сервиса локализовали проблему и работают над ее устранением.

Масштабный сбой

В работе Mail.ru произошел сбой, в результате которого пользователи лишились доступа к своим почтовым ящикам и электронным письмам. По данным ресурса DownDetector, первые жалобы на работу сервиса стали поступать 27 января 2020 г. в 10:30 по московскому времени.

Согласно интерактивной карте сбоев, чаще всего проблемы с почтовым сервисом возникают у жителей центральной части России и юга страны. Основные жалобы поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Самары и Челябинска. Проблемы также возникли у пользователей из Казахстана.

61% пользователей, по информации DownDetector, пожаловались на работу непосредственно с почтой (она не работала и через сторонние клиенты), 11% отметили проблемы со входом в аккаунт, а 27% пожаловались на нестабильную работу самого сайта Mail.ru. В первый час сбоев на проблемы с сервисом пожаловались более 16,7 тыс. человек.

Причина найдена

Как заявили представители Mail.ru, специалисты сервиса обнаружили проблему и работают над ее устранением. Они также отметили, данные пользователей вне опасности – после восстановления работоспособности сервиса вся информация будет доступна

DownDetector: карта сбоя в работе Mail.ru

Что именно повлекло за собой сбой в работе почтового сервиса, представители компании не сообщили. На момент публикации материала доступ к нему по-прежнему был ограничен.

Не в первый раз

В последний раз масштабные сбои в работе Mail.ru происходили 5 июня 2019 г. На тот момент у 80% пользователей не работала сама почта, 16% не могли попасть на сайт сервиса, а у 3% не отправлялись сообщения.

Проблема была устранена в течение полутора часов, а ее причиной стал пожар в одном из столичных дата-центров, для тушения которого потребовалось отключить часть серверов. Перенос нагрузки на другие дата-центры требуемых результатов на тот момент не дал – пользователи все же ощутили проблемы с работой сервиса.

Проблемы у конкурентов

Периодические сбои в работе почтовых сервисов возникают и у других компаний. Так 11 сентября 2018 г. подобное произошло с «Яндекс.почтой». Как сообщал CNews, неполадки начались около 11:00 по московскому времени. Жалобы оставляли пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Перми, Челябинска, Кемерово, а также Белоруссии, Казахстана и Грузии. На проблемы с почтой жаловались 56% пользователей, на проблемы с сайтом — 31%. Работа сервиса была восстановлена за два часа.

В 2011 г. CNews писал, что «Яндекс» испытал крупнейший пятичасовой сбой. Сбой произошел 19 августа, длился примерно с 19:00 до 22:00 и выразился в прекращении работы всех сервисов, включая поиск. После ликвидации неполадок стало известно, что авария произошла из-за «проблем с маршрутизацией в сети Яндекса».

В марте 2019 г. масштабный сбой произошел и у Gmail – почтового сервиса Google. Первые сообщения о перебоях в работе появились в 05:13 по московскому времени. Наибольшее число проблем наблюдалось у пользователей из США, Японии, Китая, Малайзии, Индонезии, Индии, ряда стран Европы и Латинской Америки. Примерно половина пользователей (47%) отметили в своих сообщениях проблемы с отправкой сообщений. Чуть более трети (36%) заявили о сложностях со входом в почту, 19% испытывали сложности с авторизацией аккаунта.