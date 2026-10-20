Разделы

Безопасность Пользователю Цифровизация Искусственный интеллект
|

F6 и RuStore предупредили о новых киберугрозах для пользователей с использованием ИИ

Злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект для подготовки и проведения кибератак — создают вредоносный код, ищут уязвимости, подделывают сайты и собирают персональные данные. Магазин приложений RuStore и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, рассказали о новых кибератаках и схемах мошенничества с использованием ИИ и объяснили, на что обращать внимание при установке приложений. Об этом CNews сообщили представители F6.

Эксперты из F6 и RuStore рекомендуют пользователям скачивать приложения только из официальных магазинов или с сайта разработчика, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и рекламных баннеров и не вводить персональные и платежные данные на сайтах, которые найдены через поиск или присланы в мессенджере.

«Напиши мне вредоносный код»

По данным отчета F6, злоумышленники все активнее используют ИИ на разных этапах кибератак: для создания и распространения вредоносного ПО, атак на пользователей, поиска уязвимостей в ИИ-системах и получения внутренней информации об их разработчиках. Отдельно эксперты отмечают развитие методов обхода встроенных ограничений нейросетей — так называемого ИИ-джейлбрейкинга. В большинстве публично раскрытых атак злоумышленники предпочитали три решения: OpenAI (ChatGPT), Gemini и Claude Code. На теневых форумах ChatGPT упоминался более чем в четыре раза чаще остальных — свыше 108 тыс. упоминаний, тогда как на Gemini и Claude Code пришлось примерно по 25 тыс.

В последнее время стали все чаще встречаться гибридные APT-атаки — операции, управляемые человеком, в которых ИИ выступает в качестве основного рабочего инструмента. Первым публично описанным примером атаки с высокой степенью вовлечения ИИ стала операция группы GTG-1002 в конце 2025 г. Злоумышленники задействовали несколько экземпляров Claude Code, которые работали как автономные агенты и координаторы тестирования на проникновение. Это позволило атакующим использовать ИИ для самостоятельного выполнения 80–90% тактических задач.

«Сейчас идет процесс, который я называю “сбор низковисящих фруктов”: используя ИИ-инструменты, атакуют всех, до кого могут дотянуться и ломают в первую очередь наиболее доступные цели. Причем находят даже недостатки, которые только что появились или существуют короткое время. Например, злоумышленники находят 0-day уязвимость и сразу же массово атакуют всех пользователей уязвимой системы или зависимости, осуществляя массовое первичное проникновение в весьма разные окружения. Сейчас абсолютно точно то время, когда вы утром проснулись — а атака, которая началась ночью уже закончилась и последствия уже состоялись. Готовиться надо к тому, что из-за применения ИИ-инструментов интенсивность, скорость и количество атак будет очень быстро расти и это только лишь вопрос времени, когда вашу компанию поломают. Настоящий вопрос в том, как сделать, чтобы атака не развилась и из просто первичного проникновения не привела к тяжелым последствиям», — сказал Никита Кислицин, технический директор компании F6.

«Скачайте эксклюзивную версию нейросети»

Вторая группа схем рассчитана на пользователей, которые ищут бесплатный ИИ-сервис вне официальных источников. Злоумышленники создают сайты с взломанными ИИ-ассистентами, маскируя их под знакомые людям сервисы — чат-боты, голосовые помощники или переводчики.

Ссылки на скачивание «эксклюзивной версии» нейросети рассылают через мессенджеры, СМС и электронную почту. Вместо полезного приложения пользователь может установить шпионскую программу. Особую опасность представляют подделки под ChatGPT: такие приложения не только выманивают деньги, но и позволяют злоумышленникам получить управление смартфоном.

Отдельный прием — фишинг через функцию общих ссылок самого ChatGPT. Мошенники размещают там поддельные страницы с сообщениями о якобы возникших сбоях сервиса: пользователь видит знакомый домен и не подозревает подвоха, а под видом программы распространяется вредоносное ПО.

«Определить подделку иногда можно по деталям. Стоит проверить название приложения: опечатки, лишние символы или дополнительные слова могут указывать на неофициальную версию. Насторожить должны некачественные скриншоты, ошибки в описании, разные шрифты или элементы интерфейса, которые визуально не сочетаются между собой. Чтобы не попасть на уловки мошенников, скачивайте приложения только из официальных источников», — отметил Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore.

«Перезагрузите телефон, обнаружена вирусная активность»

Одна из самых свежих схем связана с поддельными приложением для поиска по изображению. Пользователь скачивает со сторонних источников apk-файл, вместе с которым на устройство попадает вредоносная программа.

Дальше сценарий развивается в несколько шагов. Сначала приложение требует перезагрузить телефон, затем от имени банка сообщает о «вирусной активности» и предлагает ввести кодовое слово и предоставить доступ к устройству. После этого злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку пользователя.

Настоящие банки не просят вводить кодовое слово в сторонних приложениях и не запрашивают удаленный доступ к смартфону. Любое такое требование — повод закрыть приложение и связаться с банком по номеру на обратной стороне карты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

Владислав Беляев, AutoFAQ.ai: Разработка с ИИ может оказаться дороже готового решения

Популярные криптокошельки Ledger Nano X продавались сразу со шпионским модулем для кражи криптовалюты

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще