Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

«Ростелеком» запустил 5G в столице Свердловской области

Абонентам мобильной связи «Ростелекома» в семи городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми — стала доступна сеть пятого поколения (5G). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Мобильная связь от «Ростелекома» была запущена в октябре 2016 г. Активная абонентская база постоянно увеличивается, только за последний год она прибавила 12%. Увеличивается и потребление контента абонентами — за последние пять лет ежегодные объемы интернет-трафика выросли более чем в два раза.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Появление в России сети 5G — долгожданное событие как для участников рынка, так и для абонентов. Мы гордимся тем, что можем предложить клиентам связь пятого поколения, качественно новые скорости и клиентский опыт. Продолжим делать новейшие технологии доступными для абонентов мобильной связи по всей стране».

За 10 лет абонентам мобильной связи стали доступны и такие технологии, как VoWiFi (Voice over Wi-Fi, звонки по Wi-Fi), VoLTE (Voice over LTE, голос по LTE), eSIM, а также другие дополнительные услуги.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Екатеринбург — город с сильной промышленностью и развитым ИТ-сектором. Многие цифровые решения уже работают на наших предприятиях, и запуск 5G — это следующий шаг в их развитии. Новая сеть рассчитана на большее количество подключенных устройств и более стабильную работу в местах с высокой нагрузкой. Мы строим ее с учетом требований кибербезопасности и будем расширять покрытие постепенно, по мере готовности инфраструктуры».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

С 2025 г. расширен список услуг для безопасности абонентов. На мобильном интернете автоматически действует защита от фишинга, работают определение звонящего, блокировка спама и мошеннических звонков, защита от взлома «Госуслуг». В 2026 г. были представлены комплексные подписки: «Защита для ребенка» для детей и «Для спокойствия» для всех активных пользователей, включающие все необходимые инструменты для кибербезопасности.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна как по пакетным предложениям, включающим домашний интернет, онлайн-кинотеатр Wink и видеонаблюдение, так и в качестве самостоятельной услуги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Кручу-верчу, дозвониться хочу. Банки обманывают россиян, массово подделывая маркировку звонков под угрозой их тотальной блокировки

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Власти попросили МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отложить блокировку звонков от крупнейших банков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще