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РОСА представила платформу защищенных коммуникаций для закрытого контура предприятия

НТЦ ИТ РОСА представила защищенную коммуникационную платформу на базе «РОСА Мессенджер» для работы в закрытом контуре предприятия. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

РОСА представила защищенную коммуникационную платформу, которая объединяет корпоративный мессенджер, мобильные рабочие места и средства централизованного управления. Сотрудники могут переписываться, создавать групповые чаты, совершать аудио- и видеозвонки с компьютеров и мобильных устройств. При этом связь остается внутри инфраструктуры предприятия, так как сообщения и звонки проходят через собственный сервер организации по локальной сети или Wi-Fi. Для работы платформы не требуется подключение к интернету или сотовой сети.

Для мобильной работы используются «Р-Фон» в гражданском или защищенном исполнении под управлением ОС «РОСА Мобайл». «РОСА Мессенджер» можно установить и на обычные компьютеры и ноутбуки. Управлять мобильными устройствами и установленными на них программами можно централизованно с помощью «РОСА Центр управления», а ИТ-служба получает возможность контролировать работу устройств и данные внутри корпоративного контура. Для защиты переписки в «РОСА Мессенджер» предусмотрены шифрование чатов и групп, а также автоматическое удаление сообщений.

«Предприятию нужен не просто набор отечественных программ, а управляемая инфраструктура, в которой средства связи, рабочие места и инструменты безопасности работают совместно. Платформа на базе «РОСА Мессенджер» — пример такого подхода: сотрудники получают привычные инструменты общения, а организация сохраняет коммуникации внутри собственного контура и централизованно управляет мобильными устройствами. Эту же логику мы развиваем во всей экосистеме РОСА — от операционных систем и виртуализации до управления учетными записями, обновлениями и ИТ-ресурсами», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.

Вячеслав Кадомский рассказал, как защитить виртуальные серверы и рабочие места предприятия от несанкционированного доступа и изменений. В ROSA Virtualization можно использовать двухфакторную авторизацию, разграничивать права сотрудников и администраторов, контролировать подключение внешних носителей и проверять, не были ли изменены важные компоненты системы.

Система выполняет централизованный аудит и формирует отчетность и создает резервные копии виртуальных машин без установки дополнительного ПО внутри них. Кроме того, ROSA Virtualization может работать вместе с дополнительными российскими средствами защиты — для безопасной загрузки системы, защиты сети, контроля действий администраторов и защиты промышленной инфраструктуры. Управлять политиками безопасности можно централизованно с помощью «РОСА Менеджер ресурсов».

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Еще один доклад компании — «Экосистема РОСА — основа надежной ИТ-инфраструктуры предприятия». Он был посвящен комплексному использованию продуктов РОСА. В нем было показано, как объединить в одной инфраструктуре серверы, компьютеры и мобильные устройства и централизованно управлять ими.

В такой инфраструктуре ROSA Virtualization отвечает за работу виртуальных серверов и рабочих мест, а «РОСА Менеджер ресурсов» помогает управлять виртуальной средой и контролировать использование ресурсов. Dynamic Directory используется для управления учетными записями сотрудников, их правами и доступом к корпоративным системам. «РОСА Центр управления» позволяет централизованно устанавливать операционные системы и программы, распространять обновления, управлять конфигурациями, вести расширенное журналирование и мониторинг, а также упрощает администрирование крупных ИТ-инфраструктур.

В экосистему также входит «РОСА Кубис» — платформа для запуска и управления приложениями в контейнерах. Она автоматизирует их установку и обновление, помогает контролировать доступ и выявлять уязвимости и может работать внутри изолированной сети предприятия без доступа в интернет.

Комплексный подход РОСА позволяет использовать продукты компании не как отдельные решения, а как части единой инфраструктуры — от серверной виртуализации и рабочих компьютеров до мобильных устройств, корпоративных коммуникаций и централизованного управления.

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