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«Перспективный мониторинг»: во II квартале 2026 года продолжает развиваться сервисная модель киберпреступности

Специалисты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») подвели итоги исследования ландшафта киберугроз во II квартале 2026 г. Ключевая тенденция остается прежней — развитие сервисной модели киберпреступности. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Большая часть вредоносного ПО распространяется по моделям Ransomware-as-a-Service и Malware-as-a-Service либо продвигается через Telegram и теневые площадки. Это снижает порог входа для злоумышленников: для проведения атаки им необязательно самостоятельно разрабатывать вредоносный код, достаточно приобрести готовый инструмент и инфраструктуру.

Основной функциональный акцент смещен в сторону удаленного управления устройствами и кражи учетных данных. RAT, стилеры, кейлоггеры и банковские трояны применяются для получения паролей, данных браузеров, криптокошельков и банковских аккаунтов. Распространение происходит через фишинговые вложения, поддельные приложения, программы для чтения PDF-файлов, VPN-сервисы. Исследователи также обратили внимание на рост мобильной поверхности атаки — всех возможных точек входа и уязвимостей, которые злоумышленники могут использовать для взлома мобильных устройств или приложений.

Мошеннические кампании во II квартале 2026 г. сохраняли событийный и сезонный характер. Помимо постоянной имитации обращений банков, портала «Госуслуги», налоговых и жилищно-коммунальных организаций, злоумышленники использовали темы Чемпионата мира по футболу, выпускных и вступительных экзаменов, перебоев с топливом и отключения горячей воды. Общая тенденция заключается в переходе от массовых обезличенных рассылок к контекстным сценариям, дополненным персональными данными из ранее опубликованных утечек.

«В минувшем квартале злоумышленники активно использовали программу Clearwater — Ransomware-as-a-Service для Windows-систем, написанную на языке C++. Она предоставляет готовую инфраструктуру для проведения атак, включая техническую поддержку и шифровальщик. Вредоносное ПО шифрует все файлы, за исключением файлов с расширением .txt. Среди других распространенных угроз можно отметить трояны, направленные на Android, которые маскируются под VPN-приложения и затрагивают обычных пользователей. Если говорить об эксплуатации уязвимостей, то в течение последних трех месяцев злоумышленники активно использовали уязвимости в Microsoft, Fortinet, Check Point. Особенно большой ажиотаж вызвала эксплуатация уязвимости в Linux, известная как Copy Fail», — сказал Николай Галкин, начальник отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

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