Три профиля потребления услуг связи (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

В рамках анализа развития телеком-индустрии Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на предварительных данных по итогам 2025 года рассматривает особенности потребления услуг мобильной и фиксированной связи физическими и юридическими лицами, а также впервые изучает сегмент межмашинного взаимодействия (M2M). Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

Основным потребителем телеком-услуг является население. По данным Минцифры России, в 2025 г. физические лица обеспечили операторам 72,8% доходов от мобильной и фиксированной связи (из общего объема около 1,6 трлн руб.). В сегменте мобильной связи их доля достигает 78,6%, а в доходах от пакетов услуг, включенных в конвергентные тарифы, — 92,2%. В то же время в сегментах фиксированного интернета и телефонной связи заметно выше роль корпоративного сектора, на который приходится 40,4 и 72,1% доходов соответственно.

Из 363,6 млн зарегистрированных на конец 2025 г. мобильных устройств физическим лицам принадлежит 63,4%. В структуре активных SIM-карт (273,3 млн ед.) их доля возрастает до 74,4%, а среди 231,8 млн абонентов мобильной связи — до 86,7%. В корпоративном секторе наблюдается другая картина: по мере перехода от учета всех устройств к учету только активных SIM-карт и затем абонентов доля юрлиц снижается с 36,6 до 25,6 и 13,3% соответственно. Это связано, в частности, с тем, что более половины активных SIM-карт, зарегистрированных на организации, используются для межмашинного взаимодействия и не учитываются среди абонентов мобильной связи.

На конец 2025 г. к интернету были подключены 171,8 млн абонентов мобильной связи и 38 млн абонентов фиксированного доступа. В сегменте мобильного интернета превалируют физические лица: составляют 92,7% всех абонентов и генерируют 93,6% трафика (из общего объема 46,1 Эбайт). В среднем на одного абонента мобильного интернета по итогам года пришлось 288 ГБ трафика, в том числе 291 ГБ у физических лиц и 251 ГБ у юридических.

Несмотря на близкие средние объемы потребления, структура использования мобильного интернета у физических и юридических лиц заметно различается. Так, доля абонентов, расходующих более 50 ГБ трафика в месяц, среди населения почти вдвое выше, чем среди организаций (13,8 против 8,7%). В то же время среди юрлиц почти каждый третий абонент (32,8%) обходится менее чем 1 ГБ трафика в месяц. В диапазоне от 5 до 30 ГБ в месяц различия между группами минимальны.

В сегменте фиксированного интернета преобладают частные абоненты (94,3%), которые генерируют 72,3% трафика (из общего объема 168,5 Эбайт). При этом более четверти трафика обеспечивает сравнительно небольшая группа корпоративных клиентов. В среднем на одного абонента фиксированного интернета за год пришлось 4757 ГБ трафика: у физических лиц — 3647 ГБ, у юридических — 23221 ГБ (в 6,4 раза больше).

Распределение абонентов фиксированного интернета по скорости доступа существенно различается у физических и юридических лиц. Среди организаций преобладают подключения в диапазоне от 10 до 100 Мбит/с (57,6%); еще 22,4% юрлиц используют подключения со скоростью ниже 10 Мбит/с, высокоскоростные (100 Мбит/с и выше) характерны лишь для 20% пользователей этой категории. Среди частных абонентов доля высокоскоростных подключений превышает три четверти (76,8%).

Возникает парадокс: несмотря на преобладание относительно низкоскоростных подключений, на одного корпоративного абонента приходится кратно больший, чем у населения, объем трафика фиксированного интернета. Это можно объяснить тем, что корпоративный трафик в значительной степени формируется за счет постоянного обмена данными между серверами, облачными хранилищами и дата-центрами.

По данным крупных и средних операторов связи, на конец 2025 г. 41 млн ед. активных SIM-карт (15% их общего числа) обеспечивают межмашинное взаимодействие. При этом почти все M2M SIM-карты (94,8%) оформлены на юридических лиц. Если рассматривать только SIM-карты, принадлежащие компаниям, то более половины из них (55,9%) используются в M2M-устройствах.

M2M-сегмент занимает нишевое положение по объему трафика и доходов от мобильной связи: на его долю приходится лишь 1,6% мобильного интернет-трафика и 1,8% доходов операторов от мобильной связи. Вместе с тем он играет важную роль для бизнеса как технологическая основа для предоставления многих сервисов. Основная часть соответствующего трафика и доходов также формируется в корпоративном секторе: доля M2M в мобильном интернет-трафике юридических лиц достигает 18,1%, а доля M2M-сервисов в доходах от мобильной связи — 6,8%, тогда как у физических лиц соответствующие показатели не превышают 0,5% и 0,4%.

Каждая вторая M2M SIM-карта зарегистрирована в Москве и Московской области (38,6%) или в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11,7%) — крупнейших агломерациях с плотным покрытием сетями мобильной связи, развитой экосистемой Интернета вещей и высокой концентрацией подключенных устройств: от камер видеонаблюдения и терминалов оплаты до автомобилей каршеринга. Среди остальных регионов по числу M2M SIM-карт выделяются Нижегородская (6,1%) и Свердловская (4,4%) области, Республика Татарстан (3,6%) и Краснодарский край (3,2%); на все прочие субъекты РФ приходится менее трети таких SIM-карт (32,4%). При этом по уровню проникновения M2M-связи в число лидеров (доля M2M SIM-карт среди всех активных SIM-карт превышает 25%) наряду с двумя столичными агломерациями входят и промышленно развитые регионы, прежде всего Нижегородская область и Хабаровский край.

Резюме

Предварительные данные о развитии телеком-индустрии по итогам 2025 г. подтверждают устойчивую дифференциацию российского рынка связи. Население остается главным пользователем и источником доходов в сегменте мобильной связи. Бизнес выступает ключевым потребителем услуг фиксированной связи (интернет, телефония) и основным пользователем М2М-решений. Для потребительского сегмента важны мобильность и скорость, для корпоративного — стабильность, объем и надежность каналов передачи данных. Эта асимметрия задает разные требования населения и бизнеса к услугам связи и телекоммуникационной инфраструктуре и может служить ориентиром при разработке мер политики, направленных на развитие отрасли, и тарифных стратегий операторов связи.