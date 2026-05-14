Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

МИФИ создал в Челябинской области уникальный центр 3D-печати по металлу

На базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ (Челябинская область) создан уникальный Научно-образовательный центр цифровых и аддитивных технологий, представляющий собой исследовательскую и производственную площадку, объединяющую полный цикл работ: от проектирования изделий для ракетно-космической отрасли до создания систем интеллектуального мониторинга процессов 3D-печати. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Деятельность центра строится на интеграции образовательного процесса и реальных производственных задач.

Прообразом нынешнего подразделения стал центр аддитивных технологий, основанный в 2015 году на базе кафедр технологии машиностроения, ядерной физики и технической механики. Стартовым импульсом к развитию стала победа в конкурсе «Новые кадры для ОПК России» и софинансирование со стороны РФЯЦ-ВНИИТФ в объеме 60 млн руб.

С самого начала стратегической задачей стало импортозамещение.

«Когда начинал создаваться центр 10 лет назад, речь шла о том, что принтеры были импортные, материалы были импортные, печать была очень дорогая», — сказала начальник Центра информационного обеспечения, библиотечного обслуживания и издательской деятельности СФТИ Наталья Анатольевна Певнева.

Переход на отечественные технологии определил научно-исследовательскую повестку центра на годы вперед.

В 2016 г. студент Александр Пильщиков представил главе Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко демонстрационный образец — ажурную металлическую деталь, выполненную методом лазерного сплавления. В 2018 г. изделие из жаропрочного сплава, получившее неформальное название «снежинка», было доставлено на борт Международной космической станции Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым. Данный факт подтвердил квалификацию специалистов центра и возможность изготовления элементов сложной геометрии для экстремальных условий эксплуатации.

В 2024–2025 гг. завершена реконструкция помещений центра. Общий объем инвестиций в капитальный ремонт превысил 115 млн руб.

«Это перезагрузка концепции, — сказала Н.А. Певнева. — Помещение центра стало двухуровневым. Появились места, где могут заниматься дополнительные группы школьников, студентов. Оборудование более логично стало размещено по направлениям работы центра. Отдельно есть участок CAD-систем, отдельно участок селективного лазерного сплавления (СЛМ), отдельно FDM-система».

Функциональное зонирование позволяет одновременно вести образовательную деятельность для школьников 6–11 классов и выполнение выпускных квалификационных работ студентами по тематике ядерного оружейного комплекса.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Одним из ключевых достижений стало внедрение в производственный цикл отечественных металлических порошков. Специалисты центра не только провели замещение импортных материалов, но и выработали рекомендации для производителей по корректировке химических составов, что способствовало развитию рынка российских расходных материалов для 3D-печати.

В 2024–2025 гг. разработана и запатентована интеллектуальная система мониторинга процесса селективного лазерного сплавления. Оборудование, оснащенное данной системой, способно в автоматическом режиме фиксировать отклонения в процессе печати, останавливать выполнение задания и информировать оператора.

«Это оптический томограф для аддитивки — видим каждый слой, строим паспорт изделия», — характеризует систему Александр Пильщиков. Решение позволяет существенно снизить процент брака. Лицензии на технологию приобретены дочерней структурой «Росатома», права на использование ПО «Логос» также переданы в промышленную эксплуатацию.

Центр функционирует по модели непрерывного профессионального цикла. Выпускники возвращаются в подразделение в статусе преподавателей и наставников. Александр Пильщиков ведет преподавательскую деятельность, выпускник Александр Горбатов руководит ИT-кубом «Снежинск» и курирует инженерные классы. Серебряный призер AtomSkills Ирина Пильщикова удостоена знака «Почетный наставник».

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

«В первую очередь, это научно-образовательный центр», — сказала Н.А. Певнева. Техническая база включает станки с традиционным оборудованием — фрезерным, токарным, универсальным, — а также аддитивное оснащение для FDM-печати, печати металлом и жидкими материалами, лаборатории с новейшим компьютерным оборудованием. Обучение проходят студенты высшего образования и колледжа, а также школьники губернаторских и инженерных классов «Росатома», которые осваивают технические дисциплины на базовом уровне. Выпускные квалификационные работы выполняются на основе технических заданий РФЯЦ-ВНИИТФ. Студенты занимаются расчетами и внедрением бионического дизайна, позволяющего многократно снизить массу изделий, а также производством монолитных конструкций, заменяющих многокомпонентные сборки.

«Сейчас это достаточно законченная, передовая единица по инфраструктуре и оснащению, — сказала Н.А. Певнева. — Далеко не каждый вуз может похвастаться таким научно-образовательным центром, но мы знаем, что наука и производство постоянно шагают вперед».

От экспериментального образца до внедрения промышленного искусственного интеллекта — такова траектория Центра цифровых и аддитивных технологий СФТИ НИЯУ МИФИ. Развитие продолжается с фокусом на подготовку инженерных кадров высокой квалификации для предприятий атомной отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

В России создали «комнатную» установку для создания печатных плат на замену дорогим фотолитографам

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Разработчики чипов возвращаются в Китай - от безысходности. У TSMC и Samsung нет мощностей для новых клиентов

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Создана литий-серная батарея для БПЛА, вдвое более емкая, чем литий-ионная

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290