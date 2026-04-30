Security Vision: вайбкодинг — это опасно

Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, вместе с аналитиками SOC Андреем Максимовым и Михаилом Корниловым рассмотрели риски, связанные с использованием генеративного ИИ в разработке (так называемый вайбкодинг). На примере исследования, посвященного оценке возможностей ИИ при создании проектов, а также анализа публично доступных артефактов для удаленного администрирования информационных систем, была продемонстрирована опасность бесконтрольного применения нейросетей. В качестве иллюстрации специалисты представили кейс, в котором отсутствие учета принципов безопасной разработки может привести к утечке чувствительных данных в открытые репозитории. Также были обозначены подходы к снижению подобных рисков и безопасному решению задач в рамках таких проектов.

Новые вызовы: когда ИИ упрощает, но не обеспечивает безопасность

С появлением больших языковых моделей подход к разработке кардинально изменился. Вайбкодинг — практика генерации кода на основе запросов на естественном языке – существенно ускоряет создание прототипов и снижает порог входа. Однако, как показало исследование Security Vision, у этой медали есть обратная сторона.

«Вайбкодинг напоминает джина, который исполняет запрос буквально, — комментирует Николай Гончаров. — Модель оптимизирует решение под заданный запрос, игнорируя все, что явно не указано: управление доступом, защиту учетных данных и ключей, аутентификацию и журналирование. Пользователь без достаточной экспертизы получает формально рабочий, но потенциально опасный код. Аккуратный внешний вид кода часто создает ложное чувство надежности и иллюзию качества».

Результаты OSINT-разведки: доступ к инфраструктуре за несколько запросов

В ходе исследования специалисты Security Vision применили методику OSINT (анализ открытых источников), структурированную по модели «4П» (Предметная область, Понятия, Процессы, Потоки информации). Используя публичные доменные имена, методы DNS резолвинга и специализированные поисковые запросы (дорки), команда выявила в открытом доступе проекты, содержащие различные артефакты, принадлежащие как организациям, так и частным пользователям:

Учетные данные веб-панелей разрабатываемых ресурсов (логины, пароли, почты) в исходных кодах, по своей структуре напоминающие реальные данные.

URL веб-интерфейсов управления в проектах, ведущие на различные сервисы.

SSH-ключи и конфигурации для подключения к стендам.

Получение этих данных не требует использования специальных программ или особых знаний в тестировании на проникновение, однако ставит под угрозу инфраструктуру, которой эти данные принадлежат.

Снижение порога входа в разработку

Для проверки гипотезы об опасности слепого доверия генеративным сетям, с их помощью был написан проект, позволяющий осуществлять удаленное администрирование систем тестового сегмента от лица доверенного пользователя.

В качестве запросов к модели использовались формулировки, написать которые может любой пользователь, далекий от мира информационной безопасности. В ходе работы специально не акцентировалось внимание на подходах безопасной разработки. Реализация проекта показала следующие важные особенности сгенерированного кода:

LLM предлагала опубликовать проект в публичном репозитории в системе контроля версий, не уделяя внимания вопросам управления доступом.

Логика добавления данных для подключения устройств не предусматривала вынесение секретов за пределы директории проекта и при этом модель не указала на риски подобной реализации.

По умолчанию отсутствовали механизмы аудита действий пользователей, что затруднило бы проведение расследований при использовании решения в реальной инфраструктуре.

Реализованная система логирования допускала редактирование записей без фиксации факта и содержания изменений.

Отсутствовали файлы и настройки, предотвращающие публикацию чувствительных данных.

После написания проекта, модель старалась убедить пользователя в безопасности кода, предлагая опубликовать его, вместо того чтобы провести тестирование.

Все данные для подключения и описание функциональности были размещены в файле README.md, что повышает риск раскрытия чувствительной информации.

Фактически, реализация подобного проекта в реальной системе пользователями, не понимающими, как следует разрабатывать продукт, настраивать видимость репозитория и отделять конфиденциальные данные от данных проекта, может привести к полной компрометации системы.

Для описания сценария реализации атаки в случае реализации подобного проекта была построена цепочка полной компрометации (килчейн):

Разведка: поиск IP-адресов и артефактов в открытых репозиториях.

Доступ: использование найденных учетных данных от веб-панели.

Сбор данных: извлечение SSH-ключей из конфигураций панели.

Управление: полный контроль над инфраструктурой через веб-интерфейс.

Как снизить риски

По итогам исследования эксперты компании сформулировали обязательные меры защиты, которые должны применяться при использовании вайбкодинга и работе с репозиториями:

1. Проверка предлагаемых нейросетями решений поставленной задачи:

Обязательный многоуровневый контроль, включая проверку архитектуры и логики работы.

Обязательное изучение всего сгенерированного кода.

Любой сгенерированный фрагмент кода должен быть явно помечен.

Проверка наличия механизмов аутентификации (MFA, ограничение попыток входа, смена пароля при первом входе).

Отсутствие секретов в коде (вынос в переменные окружения).

Запуск автоматизированного статического анализа (SAST) с использованием специализированных инструментов.

Обязательное добавление в логику программы необходимой и достаточной системы логирования действий без возможности редактирования зафиксированных событий.

2. Защита чувствительной информации и правила эксплуатации репозиториев:

Политика приватности: по умолчанию все репозитории должны быть закрытыми.

Обязательное добавление файла .gitignore до первого коммита.

Недопустимость хранения в коде файлов .env, ключей (.key, .pem) и баз данных.

Использование защищенных хранилищ секретов.

3. Автоматизированный мониторинг:

Внедрение инструментов сканирования репозиториев: обязательно сигнатурный поиск и энтропийный анализ.

Выполнение проактивного мониторинга внешнего периметра для обнаружения утечек в реальном времени.

«Ответственность за интеграцию кода, даже если он создан с помощью ИИ, всегда остается за специалистом, — подчеркивает Николай Гончаров. — Проведенное нами исследование наглядно показало: чрезмерное доверие к решениям, предлагаемым генеративными ИИ-моделями, может привести к уязвимостям в инфраструктуре компаний, особенно в сценариях, при которых игнорируются профессиональная экспертиза и автоматизированные средства контроля. Для минимизации всех рисков, связанных с информационной безопасностью, необходимо применять лучшие практики безопасной разработки и отраслевых стандартов ивстраивать контроль непосредственно в сам цикл разработки с использованием ИИ. ИИ ускоряет создание кода, и защита должна успевать за этим темпом».