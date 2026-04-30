Security Vision: вайбкодинг — это опасно

Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, вместе с аналитиками SOC Андреем Максимовым и Михаилом Корниловым рассмотрели риски, связанные с использованием генеративного ИИ в разработке (так называемый вайбкодинг). На примере исследования, посвященного оценке возможностей ИИ при создании проектов, а также анализа публично доступных артефактов для удаленного администрирования информационных систем, была продемонстрирована опасность бесконтрольного применения нейросетей. В качестве иллюстрации специалисты представили кейс, в котором отсутствие учета принципов безопасной разработки может привести к утечке чувствительных данных в открытые репозитории. Также были обозначены подходы к снижению подобных рисков и безопасному решению задач в рамках таких проектов.

Новые вызовы: когда ИИ упрощает, но не обеспечивает безопасность

С появлением больших языковых моделей подход к разработке кардинально изменился. Вайбкодинг — практика генерации кода на основе запросов на естественном языке – существенно ускоряет создание прототипов и снижает порог входа. Однако, как показало исследование Security Vision, у этой медали есть обратная сторона.

«Вайбкодинг напоминает джина, который исполняет запрос буквально, — комментирует Николай Гончаров. — Модель оптимизирует решение под заданный запрос, игнорируя все, что явно не указано: управление доступом, защиту учетных данных и ключей, аутентификацию и журналирование. Пользователь без достаточной экспертизы получает формально рабочий, но потенциально опасный код. Аккуратный внешний вид кода часто создает ложное чувство надежности и иллюзию качества».

Результаты OSINT-разведки: доступ к инфраструктуре за несколько запросов

В ходе исследования специалисты Security Vision применили методику OSINT (анализ открытых источников), структурированную по модели «4П» (Предметная область, Понятия, Процессы, Потоки информации). Используя публичные доменные имена, методы DNS резолвинга и специализированные поисковые запросы (дорки), команда выявила в открытом доступе проекты, содержащие различные артефакты, принадлежащие как организациям, так и частным пользователям:

  • Учетные данные веб-панелей разрабатываемых ресурсов (логины, пароли, почты) в исходных кодах, по своей структуре напоминающие реальные данные.
  • URL веб-интерфейсов управления в проектах, ведущие на различные сервисы.
  • SSH-ключи и конфигурации для подключения к стендам.

Получение этих данных не требует использования специальных программ или особых знаний в тестировании на проникновение, однако ставит под угрозу инфраструктуру, которой эти данные принадлежат.

Снижение порога входа в разработку

Для проверки гипотезы об опасности слепого доверия генеративным сетям, с их помощью был написан проект, позволяющий осуществлять удаленное администрирование систем тестового сегмента от лица доверенного пользователя.

В качестве запросов к модели использовались формулировки, написать которые может любой пользователь, далекий от мира информационной безопасности. В ходе работы специально не акцентировалось внимание на подходах безопасной разработки. Реализация проекта показала следующие важные особенности сгенерированного кода:

  • LLM предлагала опубликовать проект в публичном репозитории в системе контроля версий, не уделяя внимания вопросам управления доступом.
  • Логика добавления данных для подключения устройств не предусматривала вынесение секретов за пределы директории проекта и при этом модель не указала на риски подобной реализации.
  • По умолчанию отсутствовали механизмы аудита действий пользователей, что затруднило бы проведение расследований при использовании решения в реальной инфраструктуре.
  • Реализованная система логирования допускала редактирование записей без фиксации факта и содержания изменений.
  • Отсутствовали файлы и настройки, предотвращающие публикацию чувствительных данных.
  • После написания проекта, модель старалась убедить пользователя в безопасности кода, предлагая опубликовать его, вместо того чтобы провести тестирование.
  • Все данные для подключения и описание функциональности были размещены в файле README.md, что повышает риск раскрытия чувствительной информации.

Фактически, реализация подобного проекта в реальной системе пользователями, не понимающими, как следует разрабатывать продукт, настраивать видимость репозитория и отделять конфиденциальные данные от данных проекта, может привести к полной компрометации системы.

Для описания сценария реализации атаки в случае реализации подобного проекта была построена цепочка полной компрометации (килчейн):

  • Разведка: поиск IP-адресов и артефактов в открытых репозиториях.
  • Доступ: использование найденных учетных данных от веб-панели.
  • Сбор данных: извлечение SSH-ключей из конфигураций панели.
  • Управление: полный контроль над инфраструктурой через веб-интерфейс.

Как снизить риски

По итогам исследования эксперты компании сформулировали обязательные меры защиты, которые должны применяться при использовании вайбкодинга и работе с репозиториями:

1. Проверка предлагаемых нейросетями решений поставленной задачи:

  • Обязательный многоуровневый контроль, включая проверку архитектуры и логики работы.
  • Обязательное изучение всего сгенерированного кода.
  • Любой сгенерированный фрагмент кода должен быть явно помечен.
  • Проверка наличия механизмов аутентификации (MFA, ограничение попыток входа, смена пароля при первом входе).
  • Отсутствие секретов в коде (вынос в переменные окружения).
  • Запуск автоматизированного статического анализа (SAST) с использованием специализированных инструментов.
  • Обязательное добавление в логику программы необходимой и достаточной системы логирования действий без возможности редактирования зафиксированных событий.

2. Защита чувствительной информации и правила эксплуатации репозиториев:

  • Политика приватности: по умолчанию все репозитории должны быть закрытыми.
  • Обязательное добавление файла .gitignore до первого коммита.
  • Недопустимость хранения в коде файлов .env, ключей (.key, .pem) и баз данных.
  • Использование защищенных хранилищ секретов.

3. Автоматизированный мониторинг:

  • Внедрение инструментов сканирования репозиториев: обязательно сигнатурный поиск и энтропийный анализ.
  • Выполнение проактивного мониторинга внешнего периметра для обнаружения утечек в реальном времени.

«Ответственность за интеграцию кода, даже если он создан с помощью ИИ, всегда остается за специалистом, — подчеркивает Николай Гончаров. — Проведенное нами исследование наглядно показало: чрезмерное доверие к решениям, предлагаемым генеративными ИИ-моделями, может привести к уязвимостям в инфраструктуре компаний, особенно в сценариях, при которых игнорируются профессиональная экспертиза и автоматизированные средства контроля. Для минимизации всех рисков, связанных с информационной безопасностью, необходимо применять лучшие практики безопасной разработки и отраслевых стандартов ивстраивать контроль непосредственно в сам цикл разработки с использованием ИИ. ИИ ускоряет создание кода, и защита должна успевать за этим темпом».

Другие материалы рубрики

Эксперименты с ИИ: разрыв между крупными и малыми банками растет

Планировавший экспансию в США российский разработчик избежал банкротства, сократив команду и внедрив ИИ

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Российский производитель показал оборудование для видеоаналитики и контроля доступа

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще