«Лаборатория Касперского» расширила доступность решения для поиска потерявшихся в городе питомцев PetKa

«Лаборатория Касперского» сообщила о расширении доступности решения для поиска потерявшихся в городе питомцев PetKa: теперь оно работает не только на Android, но и на iOS-смартфонах. Решение позволяет следить за передвижением питомца и узнавать его последнее местоположение. Сервис уже популярен среди владельцев не только кошек и собак, но и, например, минипигов и шиншилл, отмечают в компании.

По всей России. Четверть пользователей решения PetKa живёт в Москве, 11% — в Московской области, 11% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В числе регионов с заметным спросом также Краснодарский край, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов и Самара. Отдельные случаи использования зафиксированы на Дальнем Востоке и в Якутии.

В 70% случаев с помощью PetKa ищут собак: дворняг и метисов (13,5%), корги (8%), шпицев (6,2%) и хаски (5%), мальтипу, чихуахуа, джек-рассел-терьеров, йоркширских терьеров, французских бульдогов, такс и биглей. В числе пользователей PetKa среди владельцев кошек — преимущественно хозяева домусов (домашних беспородных), но также крупных пород: британских, мейн-кунов, абиссинских, сибирских и американских короткошёрстных.

Как работает решение на iOS. Точно так же, как и версия для Android, версия для iOS включает бесплатное приложение, уже доступное в App Store, и Bluetooth-метку Kaspersky Tag, которая крепится к ошейнику с помощью силиконового чехла или металлического кольца — все они входят в комплектацию. Трекер доступен для покупки у официального дистрибьютора «Мэдроботс» и на популярных маркетплейсах. Если животное теряется вне зоны Bluetooth-сигнала владельца, можно активировать специальный SOS-режим — тогда другие пользователи приложения PetKa получат уведомление, если окажутся рядом с меткой, а пользователи мобильного приложения Kaspersky передадут владельцу данные о метке, если увидят её рядом с собой.

«В нашей работе мы регулярно сталкиваемся с тем, что животные теряются в первые недели после переезда из приюта — это самый уязвимый период, когда питомец ещё не адаптировался. Поэтому решения вроде PetKa, которые позволяют быстрее находить животное и подключают к поиску других пользователей, могут стать важным дополнительным инструментом, особенно в крупных городах. При этом мы всегда подчёркиваем, что основа безопасности — это ответственность владельца: адресник, чип и внимательное отношение. Технологии ещё больше усиливают этот базовый уровень защиты», — сказала Карина Кононова, руководитель отдела коммуникаций фонда помощи бездомным животным «Ника».

«Мы видим, что наше решение востребовано в самых разных регионах и сценариях — от мегаполисов до удалённых территорий. Расширение на iOS — это важный шаг, который позволит ещё большему числу владельцев домашних животных воспользоваться технологией и повысить шансы на возвращение питомца домой. И хотя в первой версии продукта могут отсутствовать отдельные возможности, доступные на Android, включая гибкую настройку уведомлений и некоторые типы оповещений для владельца, мы продолжаем развивать продукт и работать над расширением его функциональности», — сказал Дмитрий Романов, директор по продукту PetKa, «Лаборатория Касперского».

«Лаборатория Касперского» просит пользователей приложения об обратной связи. Это поможет оперативно доработать продукт и улучшить пользовательский опыт, отмечают в компании.