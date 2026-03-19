ITGlobal.com увеличил международную выручку на 37% и расширил облачную инфраструктуру за рубежом до девяти локаций

ITGlobal.com (подразделение корпорации ITG) подвел итоги работы своего облачного направления на международной арене. За 2025 год выручка бизнеса за рубежом выросла на 37%, а география инфраструктуры компании расширилась до девяти локаций. Основными драйверами роста стали рынки Казахстана, стран Латинской Америки и Персидского залива, а также запуск новой площадки в Центральной Азии. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

ITGlobal.com развернул новую облачную площадку в Узбекистане. Несмотря на то, что сегмент облачных провайдеров в стране пока находится на стадии формирования, интерес бизнеса к цифровой инфраструктуре и облачным сервисам стремительно растет. В начале 2026 г. ITGlobal.com открыл площадку в Китае, которую компания рассматривает как стратегически важную точку для дальнейшего развития в Азии и странах БРИКС. ITGlobal.com планирует, что выходы на рынки Узбекистана и Китая станут ключевыми драйверами роста международного направления в текущем году.

«Рынки стран БРИКС становятся все более естественной средой для развития российского бизнеса. Многие компании уже выходят туда со своими продуктами и сервисами, а мы можем предложить им привычную и понятную ИТ-инфраструктуру. Возможность использовать знакомые и сервисы за рубежом поддерживает международную экспансию российских компаний и делает выход на новые рынки значительно проще», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

По итогам анализа международной выручки облачного направления ITGlobal.com в 2025 г. наибольшую динамику продемонстрировал Казахстан. Рост бизнеса в стране составил 72% год к году. Специалисты компании отмечают, что Казахстан остается одним из наиболее понятных и близких для работы направлений, где партнерские и деловые связи с локальным бизнесом формировались на протяжении многих лет. Кроме того, страна традиционно выступает одной из ключевых точек международной экспансии для российских компаний, что способствует развитию концепции глобального русского ИТ. Существенным фактором роста также стала сильная локальная команда продаж. Ключевым заказчиком региона выступил крупный промышленный производитель автомобильных шин. В числе новых клиентов появились компании банковского сектора, фармацевтической отрасли, а также предприятия промышленности, активно расширяющие использование облачной инфраструктуры.

Вторым по темпам роста направлением стали страны Латинской Америки. Рост выручки здесь составил 63%, а одним из ключевых рынков стала Бразилия. Значительную долю финансового результата обеспечили компании, работающие с сетями автоматизированной розничной торговли и вендинговой инфраструктурой, где облачные сервисы используются для управления распределенными устройствами и обработки данных.

Страны Персидского залива также показали уверенную динамику, продемонстрировав рост на 41%. Основной спрос на облачные решения сформировали компании из розничной торговли. Среди новых заказчиков появились банки и технологические компании, развивающие решения в сфере искусственного интеллекта.

В 2026 г. ITGlobal.com планирует сосредоточиться не только на расширении географии присутствия, но и на повышении качества сервисов и технологической экспертизы. Приоритетом для облачного направления остаются учет локальной специфики рынков и адаптация инфраструктуры под требования национального регулирования. В частности, в Белоруссии компания развивает облако, сертифицированное для работы с персональными данными в соответствии с требованиями приказа №66 ОАЦ. В Китае инфраструктура строится с учетом особенностей государственного интернет-регулирования, включая требования к локализации данных.

«В 2026 г. мы будем развивать AI as a service с готовым набором LLM-моделей, инфраструктуру с графическими ускорителями и усиливать международное присутствие. Для нас важно не только масштабирование, но и создание прозрачного и удобного сервиса для компаний, которые работают на разных рынках», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com, корпорация ITG.