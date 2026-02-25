Разделы

ГК «РТК-ЦОД» возглавил Давид Мартиросов

Компания «РТК-ЦОД», оператор дата-центров, объявила о назначении с 25 февраля 2026 г. генеральным директором компании Давида Мартиросова. При этом он сохраняет посты старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома» и руководителя группы компаний «Базис». Прежний руководитель «РТК-ЦОД» Сергей Бочкарёв возглавит совет директоров компании, что обеспечит преемственность стратегического развития облачного кластера.

На новом посту Давид Мартиросов займется развитием B2B-решений для задач искусственного интеллекта, усилением присутствия компании в B2G-сегменте, а также подготовкой активов «РТК-ЦОД» к первичному размещению акций (IPO). За время работы в «Ростелекоме» Мартиросов создал команду, которая успешно развивает кластер коммерческих ИТ-продуктов. Один из ключевых активов кластера — группа компаний «Базис», российский разработчик инфраструктурного ПО, развивает экосистему виртуализации на собственной кодовой базе (виртуальные рабочие места, защита виртуальной среды, платформа виртуализации и другие продукты). Клиентами компании выступают госструктуры и крупнейшие российские корпорации, а также предприятия различных отраслей и масштаба. В декабре 2025 года «Базис» провел успешное IPO и стал единственным новым ИТ-эмитентом прошлого года.

Группа компаний «РТК-ЦОД» (совместное предприятие «Ростелекома» и ВТБ) управляет геораспределенной сетью мощных дата-центров с площадками по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Удомля, Тольятти, Адлер, Хабаровск и Владивосток).

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сказал: «Группа компаний “РТК-ЦОД” входит в число самых быстрорастущих активов и является мощной базой для всего цифрового бизнеса “Ростелекома”. Хочу особо отметить вклад Сергея Бочкарёва, возглавлявшего компанию с февраля 2022 г.: под его руководством проведена стратегическая трансформация, завершилось формирование кластера дата-центров и облачных сервисов, мощность ЦОД увеличена в два раза, а прибыльность выросла в 2,5 раза. Созданный фундамент позволяет “РТК-ЦОД” уверенно смотреть в будущее, где стремительное развитие искусственного интеллекта проникает во все сферы — от госуправления до жизни людей. Сегодня критически важно быстро наращивать мощности дата-центров, также перед "РТК-ЦОД" стоят масштабные задачи по обеспечению технологического суверенитета. Уверен, что экспертиза Давида Мартиросова позволит ускорить рост бизнеса компании и укрепить ее ключевую роль в реализации нацпроектов и цифровом развитии страны».

Давид Мартиросов, генеральный директор «РТК-ЦОД», сказал: «“РТК-ЦОД” уже сегодня занимает лидирующую позицию на российском рынке коммерческих дата-центров, но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Наша стратегическая цель — сформировать стандарты отрасли завтрашнего дня. В ответ на взрывной рост спроса на ИИ, мы делаем ставку на развитие передовых облачных решений и расширение продуктового портфеля. Важно сегодня предвидеть, что будет необходимо российскому рынку через 5–10 лет, и быть готовыми предложить это первыми. Только так можно уверенно удерживать статус облачного лидера».

