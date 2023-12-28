АО «ГЛОНАСС» подвело итоги работы в 2023 году

«ЭРА-ГЛОНАСС»

В уходящем 2023 г. была преодолена новая отметка в 10 млн автомобилей, подключенных к платформе аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Прирост автопарка за 2023 г. в госинформсистеме превысил миллион транспортных средств, что на 15% больше, чем в 2022 г. об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

В 2023 г. система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 81 тыс. экстренных вызовов от автомобилистов в службы спасения, более 83% из которых в автоматическом режиме, что свидетельствует о тяжести происшествия, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь. Всего за время работы госинформсистемы передано экстренным службам более 350 тыс. вызовов.

В марте 2023 г. была завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими в стране «Системами-112». Благодаря чему в 85 регионах страны службы спасения после ДТП в среднем за 19 секунд получают важную для спасения информацию. В итоге благодаря системе на 50% сокращается время реагирования экстренных служб за счет получения в цифровом виде точных координат и параметров автомобилей.

«Это крайне важно с точки зрения медицины катастроф: оказание помощи пострадавшим в течение «золотого часа», первых 60 минут после аварии, в пять раз повышает шансы на сохранение жизни и минимизирует развитие опасных для жизни осложнений. Эти данные подтверждают, что «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи жизней ежегодно», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

В минувшем сезоне в Москве, где более 200 медленных зон, прошел пилотный проект по подключению электросамокатов к «ЭРА-ГЛОНАСС». Решение позволяет автоматически соблюдать установленные скоростные режимы и обеспечивать безопасность сотен тысяч пешеходов и пользователей электронных средств индивидуальной мобильности.

В 2023 г. АО «ГЛОНАСС» проведена тестовая передача экстренных вызовов о происшествиях с маломерными водными судами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также разработана и успешно протестирована система аварийного оповещения для малой авиации. Решение позволит повысить безопасность полетов и активнее развивать возможности использования легких и сверхлегких воздушных судов на территории России.

«Мониторинг ЭРА»

По итогам 2023 г. к платформе «Мониторинг ЭРА», созданной на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», подключено 300 тыс. транспортных средств, из которых 200 тыс. – общественный транспорт во всех регионах России. И 100 тыс. – транспорт коммерческих перевозчиков, которые перешли на российский сервис взамен ушедших из России зарубежных решений.

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С помощью платформы достоверные данные о перевозках пассажиров и опасных грузов передаются в Ространснадзор и ретранслируются в 900 муниципальных, региональных навигационно-информационных систем и баз данных перевозчиков, в том числе в популярные картографические сервисы, «Яндекс.Карты» и 2ГИС.

«Диспетчеризация ЭРА»

В декабре 2023 г. Минцифры России внесло систему «Диспетчеризация ЭРА» в единый реестр отечественного ПО. Решение успешно применяется, например, в Новгородской области, за прошедший год также проведены пилотные проекты в 14 регионах страны.

«Авиационный мониторинг»

На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжается масштабирование сервиса мониторинга малой авиации. «Авиационный мониторинг» обеспечивает непрерывный мониторинг полетов почти 250 самолетов, за счет чего сохранена сельхозобработка земель в южных регионах страны в режиме закрытого неба.

АО «ГЛОНАСС» приступило к тестированию отечественных трекеров для мониторинга полетов авиабеспилотников в рамках экспериментального правового режима в Томской области. В 2024 г. компания выпустит устройство, которое обеспечит мониторинг на всей территории страны, даже там, где нет сотовой связи.

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Авиационный мониторинг – готовое решение для открытия неба гражданским авиадронам в регионах, где введен запрет. С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС», доверенной платформы для органов власти, будут подтверждаться маршруты беспилотников.

Интеллектуальная система комплексной безопасности при ЧС

В 2023 г. прошел пилотный проект первой в мире интеллектуальной системы комплексной безопасности при ЧС для вузов, разработанной АО «ГЛОНАСС» на основе отечественных технологий индор-навигации совместно с Томским государственным университетом. Система позволяет экстренным службам получить информацию на поэтажном цифровом плане здания о числе людей, оказавшихся в зоне ЧС, и оперативно принять необходимые меры для оказания помощи и эвакуации.