Российские операционные системы «Роса» доступны в Yandex Cloud

НТЦ ИТ «Роса» объявила о добавлении своих передовых операционных систем на маркетплейс облачной платформы Yandex Cloud. Пользователям стал доступен для развёртывания облачный образ ОС «Роса «Хром» в двух версиях ОС «Роса «Хром» Рабочая станция» и ОС «Роса «Хром» Сервер».

Операционная система «Роса «Хром» создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в которой используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Важной особенностью является наличие собственного репозитория, который создавался более 10 лет в России. Он является содержит более 30 тыс. приложений и компонентов. ОС поддерживает аппаратные платформы x86 и ARMv8, e2k («Эльбрус») и RISC-V. Для сборки и управления жизненным циклом дистрибутива используется собственная среда и платформа ABF. Также важно, что все серверные мощности, которые задействуются для разработки и дистрибуции софта, расположены в России и защищены от закладок и незадекларированных возможностей. ОС «Роса «Хром» включена в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под №1607.

«Роса «Хром» Рабочая станция» — это операционная система для компьютеров, которая очень быстро и просто развертывается. Визуально она привычна для пользователей Windows. Важным плюсом является наличие предустановленных приложений для быстрого старта: почтовый клиент Thunderbird, браузер Chromium, офисный пакет LibreOffice, клиент быстрого обмена сообщениями Telegram-desktop. ОС легко и удобно администрировать с помощью предустановленных графических программ: панель управления для настройки разных компонентов системы и запуска программ с приоритетами выполнения.

«Роса «Хром» Сервер» — это операционная система для серверов, которая легко и быстро развертывается. Обладает высокой стабильностью работы. Поддерживает популярные средства контейнеризации, оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes и других, а также криптографическую библиотеку OpenSSL, хеширования паролей по ГОСТ и использование защищенных VPN. Поставляется как минималистичный дистрибутив, на который можно установить быстро установить из репозитория нужные компоненты.

При развёртывании в Yandex Cloud клиент получает готовое к использованию решение, не требуется сложная установка или настройка.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать бизнес-коммуникации

Yandex Cloud — это облачная платформа, предлагающая широкий спектр услуг, таких как виртуальные машины, хранилища данных, базы данных, сервисы машинного обучения, инструменты разработки и многое другое. Внутри Yandex Cloud существует маркетплейс, который является магазином приложений, где пользователи могут найти и использовать готовые решения, разработанные как «Яндексом», так и другими компаниями и разработчиками.

«Включение дистрибутива «Роса «Хром» в каталог Yandex Cloud Marketplace поможет организациям создавать собственные IT-системы, использовать инфраструктурные сервисы и успешно реализовывать различные проекты с оптимизацией затрат», — отметил гендиректор НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий.