Видеокамера Xiaomi Outdoor Camera AW200 на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новую беспроводную IP-камеру для видеонаблюдения Xiaomi Outdoor Camera AW200. Новинка пополняет коллекцию продуктов Xiaomi для организации безопасности территории. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Камера Xiaomi AW200 состоит из съемного основания, устанавливаемого практически на любой поверхности, а также блока с камерой, который фиксируется на основании одним движением, при этом объектив можно направить в нужную сторону. Устройство снимает видео с разрешением 1920х1080 точек, поддерживая угол обзора 120 градусов. Благодаря возможности работы в диапазоне температур от –20 до +50 градусов Цельсия, защите корпуса, микрофона и разъема питания от влаги и пыли по стандарту IP65, камера может инсталлироваться как внутри дома, так и снаружи.

Xiaomi Outdoor Camera AW200

Xiaomi AW200 выдает четкое и контрастное видео практически в любых условиях, даже в полной темноте, причем переключение между дневным и ночным режимом съемки происходит в автоматическом режиме. Функция полноцветного ночного видения сохраняет цвета изображения в условиях экстремально низкой освещенности, а улучшенная инфракрасная подсветка позволяет видеть даже в абсолютной темноте, причем без красной точки на камере, благодаря использованию инфракрасного света с длиной волны 940 нм без видимого красного луча.

В Xiaomi Outdoor Camera AW200 предусмотрена двусторонняя голосовая связь и собеседника слышно на расстоянии до пяти метров. В камере реализована технология обнаружения человека, когда она отфильтровывает нежелательные сигналы тревоги, вызванные движениями, отличными от движений человека. Как только устройство фиксирует постороннее движение, на смартфон владельца сразу же отправляется тревожное сообщение с коротким роликом.

Благодаря функции персонализированной голосовой настройки камера автоматически воспроизводит записанные звуки, музыку или голосовые сообщения при обнаружении движущихся объектов. Также возможна съемка в режиме «таймлапс», позволяющем сделать короткое видео, как распускается цветок, или встает солнце.

Новинка работает с помощью приложения Mi Home, предназначенного для управления камерой и взаимодействия с другими устройствами умного дома. Вся информация может храниться на microSD карте памяти емкостью до 256 ГБ. Камера использует Mi Security Chip, который имеет уникальный закрытый ключ и сертификат, гарантируя безопасную передачу и хранение данных.

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Xiaomi была основана в апреле 2010 г. Фокусом Xiaomi является производство смартфонов и интеллектуального оборудования на платформе интернета вещей. Компания создала платформу потребительского интернета вещей, к которой подключено 351,1 млн интеллектуальных устройств, не считая смартфонов и ноутбуков. Продукция Xiaomi представлена более чем в 100 странах и регионах по всему миру.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.