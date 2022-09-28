Новые портативные колонки Digma

Компания Digma, производитель цифровых устройств и электроники, представила новую линейку портативных колонок. В нее вошли три новые модели: D-PS1520, D-PS1530 и D-PS1531.

Все новинки можно подключить к источнику сигнала как посредствам Bluetooth, так и при помощи стандартного кабеля 3,5 мм. Дополнительно имеется функция FM-радио, а также возможность воспроизведения музыки с USB-флешек (и MicroSD у младшей модели). Об этом CNews сообщили представители Digma.

Digma D-PS1520 имеет мощность 16 Вт. Этого будет достаточно для музыкального сопровождения занятий спортом или прогулки. Общий частотный диапазон системы находится в спектре 150 Гц-15 кГц. Размеры корпуса колонки составляют 270x112x127 мм, а вес — 940 граммов.

Digma D-PS1520

Емкость аккумулятора составляет 1500 мАч, а время непрерывной работы на одном заряде – семь часов. Девайс имеет корпус цилиндрической формы, есть возможность выбора расцветки колонки между черной и камуфляжной.

D-PS1530 отличается ощутимо большими габаритами и массой в сравнение с D-PS1520: 365x178x134 мм, а вес 2270 граммов. Данная модель комплектуется аккумулятором на 3000 мАч и отличается более продолжительным временем автономной работы – до 15 часов, выходной мощностью в 50 Вт, наличием стереозвука 2.0 и RGB-подсветки. Общий частотный диапазон системы находится в спектре 200 Гц-20 кГц, и помимо высокочастотного динамика модель обладает также встроенным низкочастотным динамиком.

D-PS1530

Мощность модели D-PS1531 составляет 40 Вт, а общий частотный диапазон находится в спектре 80 Гц-16 кГц. Модель имеет несколько меньший вес, чем D-PS1530 – 2060 граммов при габаритах 360x184x135 мм. Емкость аккумулятора 3000 мАч, а продолжительность автономной работы новинки до 10 часов.

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Модели D-PS1530 и D-PS1531 имеют подсветку и влагозащиту по стандарту IPX5.

D-PS1531

Новинки уже поступили в продажу в России.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.