Merlion стал официальным дистрибьютором платформы корпоративных коммуникаций eXpress

В июне 2022 г. компания Merlion подписала соглашение о сотрудничестве с eXpress, российским разработчиком платформы корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В качестве официального дистрибьютора eXpress компания Merlion начинает предлагать своим партнерам-системным интеграторам отечественный программный продукт, который который сочетает в себе защищенный корпоративный мессенджер, видеоконференцсвязь (ВКС), а также единое окно корпоративных приложений Smart Apps для мобильного доступа ко всем информационным сервисам компании. По своей сути платформа является конструктором средств корпоративных коммуникаций для крупного и среднего бизнеса с высокой степенью защиты. Пользователи-заказчики могут разместить eXpress как в собственной корпоративной инфраструктуре (on-premise), так и на облачной платформе по модели SaaS. Разработчик гарантирует, что при использовании eXpress информация хранится и обрабатывается на территории России под контролем заказчика. Продукт eXpress входит в единый реестр российского программного обеспечения и сертифицирован ФСТЭК России.

«Мы гордимся сотрудничеством с таким авторитетным партнером, как Merlion. Для нас это очередной шаг к укреплению лидирующих позиций eXpress на рынке корпоративных коммуникаций. Мы видим перспективы дальнейшего развития и уверены, что благодаря обширной партнерской сети Merlion многие компании получат доступ к технологиям eXpress. Среди них безопасная коммуникация, единственная в отрасли подтвержденная сертификатом ФСТЭК, а также мобильность сотрудников, реализованная с помощью единого окна бизнес-приложений и вовлечение в работу удаленных команд. В будущем планируем укреплять сотрудничество по всем стратегическим направлениям», – сказал CEO eXpress Андрей Врацкий.

«Сегодня продукты отечественных разработчиков рынку нужны и важны, особенно те, которые помогут бизнесу объединить сотрудников в онлайн-пространстве благодаря защищенным и безопасным инструментам коммуникаций, – отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Начало сотрудничества между нами и eXpress положено – уже начали оповещать партнеров о доступности платформы, знакомим их с функционалом и преимуществами решения, проводим онлайн-демонстрации и обучающие вебинары».

В ближайшее время на сайте Merlion в раздел «Демо» будет добавлена демонстрационно-испытательная среда eXpress, где в онлайн-режиме партнеры смогут детально ознакомиться со всеми возможностями платформы.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.