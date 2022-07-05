OCS начинает продвижение продукции под брендом Security Vision

OCS Distribution, ИТ-дистрибьютор, объявляет о начале сотрудничества с компанией «Интеллектуальная безопасность» – отечественным разработчиком ИТ-платформы Security Vision, позволяющей роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Решение входит в Единый реестр российского ПО, имеет все необходимые лицензии ФСБ и ФСТЭК и может быть использовано в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в том числе в государственных информационных системах. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Платформа Security Vision формирует единый центр кибербезопасности и позволяет выявлять атаки и инциденты на ранних стадиях, оперативно консолидировать и анализировать информацию, необходимую для расследования инцидентов и принятия управленческих решений, сокращает время реагирования за счет автоматизации ключевых процедур, автоматически контролирует соответствие стандартам и требованиям регуляторов.

По данным «Интеллектуальной безопасности», Security Vision позволяет экономить тысячи человеко-часов ежегодно за счет автоматизации рутинных и повторяющихся действий при выполнении профильными подразделениями своих обязанностей. Платформа выполнена на уровне лучших мировых аналогов и получила широкое признание экспертного сообщества, что подтверждено многочисленными профессиональными наградами. Среди заказчиков Security Vision – российские банки и государственные органы, в том числе Сбербанк, банк «Открытие», «Альфа-банк», «Евраз», «Черкизово», ФСО России, Газпромбанк, «Почта России».

Компания «Интеллектуальная безопасность» является резидентом «Сколково» и разрабатывает передовые решения в области управления и автоматизации ИБ-процессов. Компания сотрудничает с ведущими вузами страны в сфере научно-технической и инновационной деятельности – проводит исследовательские и прикладные работы в рамках совместных проектов на базе научного центра и лабораторий. «Интеллектуальная безопасность» располагает собственным ЦОДом, имеет опыт построения крупнейшего в Восточной Европе Центра мониторинга информационной безопасности (SOC) в международной команде.

OCS Distribution предлагает платформу Security Vision интеграторам, помогающим заказчикам выстраивать и автоматизировать корректный и эффективный подход к обработке инцидентов, управлять ими, повышать скорость и увеличивать отдачу от реагирования – сокращать трудозатраты и облегчать работу специалистов по ИБ. Дистрибьютор обеспечивает партнеров по направлению техническими консультациями, помогает планировать и прорабатывать проекты, по необходимости привлекает продуктовых экспертов смежных линеек – как программных, так и аппаратных – чтобы каждый дилер имел возможность собрать готовый комплексный проект с минимальными временными и материальными затратами.

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Компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) – российская компания, специализирующаяся на сегменте ИТ-систем класса Security Operation Center (SOC), Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC), Cyber Risk System (CRS), Incident Response System (IRP), Security Orchestration and Automated Response (SOAR), Security Intelligence. Программные комплексы Security Vision включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минсвязи. Продукты компании периодически проходят сертификационные испытания по требованиям по уровню доверия к средствам защиты информации.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией инженерного, ИТ-, телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров. В Москве создана производственная площадка 1000 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7200 компаний России.