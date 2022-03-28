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iPhone снова в топе: аналитика смартфонов от Yota

Мобильный оператор Yota составил топ самых популярных брендов смартфонов среди своих пользователей.

На первом месте по состоянию на конец марта 2022 г. уже не первый год устройства южнокорейского производителя Samsung — их используют 24,8% клиентов Yota. С совсем небольшим отрывом на второй позиции рейтинга Xiaomi — с помощью девайсов этой марки общаются и посещают интернет 23,2% пользователей. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Для Xiaomi это значительный рост — в 2021 г. бренд из Поднебесной был четвертым по популярности среди клиентов Yota. Замыкает тройку лидеров Apple — доля «яблочных» гаджетов равна 19,7%. Таким образом, компания Тима Кука смогла вернуть себе место в топ-3, из которого ее вытеснила в 2021 г. китайская Huawei, теперь опустившаяся на две позиции до четвертой строчки — 16,7%, а еще 2,7% приходится на владельцев аппаратов от Realme.

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Популярные бренды смартфонов у клиентов Yota

Самой популярной моделью среди пользователей Yota является iPhone 11, а топ-5 самых популярных смартфонов выглядит следующим образом: iPhone 11, Samsung Galaxy A12, Huawei Honor 10 Lite, iPhone 7, iPhone XR.

Кроме того, в пяти крупнейших российских городах iPhone 11 стал самым популярным девайсом. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани, использующие Yota для связи, чаще всего предпочитают именно эту модель.

Есть среди клиентов Yota и те, кому для комфортного общения хватает функций кнопочного телефона — примерно 3% используют для связи самые доступные гаджеты. Среди них самый популярный бренд — itel с 47,3% пользователей Yota, на втором месте Nokia — 5,4%, на третьем — Samsung — 4,1%, четвертая строчка с 4% отошла Fly, и на пятой позиции — teXet с 3,7%.

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Популярные бренды кнопочных телефонов у клиентов Yota

Топ-5 самых популярных моделей кнопочных телефонов выглядит так: itel it2163, ARK Benefit U241, Fplus F197, Inoi 100 (2020), itel it5615.

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«Так же как в прошлом году, доля китайских смартфонов снова увеличилась среди клиентов Yota, хотя Samsung и продолжает удерживать лидерство по общему числу устройств. В дальнейшем, вероятно, тенденция сохранится, и пользователи все чаще будут отдавать предпочтение девайсам из Поднебесной», — отметила директор по аналитике Yota Алена Теремецкая.

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Yota — российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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