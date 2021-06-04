Sirin labs представила новый сверхзащищенный смартфон совместно с Samsung

Компания Sirin Labs (основной инвестор – казахский бизнесмен Кенес Ракишев), первой выпустившая блокчейн-смартфон FINNEY со встроенным криптокошельком, презентовала новое устройство с уникальной системой безопасности SIRIN V3.

С июня 2021 г. компания начинает продавать новый SIRIN V3. В новом смартфоне реализовано программное решение Dual-Persona, предоставляющее два отдельных пространства, между которыми можно легко переключаться. Система интегрирована с платформой мобильной безопасности Samsung Knox. Пользователю устройства предоставляется трехлетняя лицензия на пакет безопасности.

Sirin V3 использует многоуровневый пакет кибербезопасности, который включает систему предотвращения вторжений (IPS) на основе поведения и машинного обучения для проактивной киберзащиты в режиме реального времени.

Персональный режим (Personal mode) позволяет пользователям устанавливать приложения только из Google Play Store, а также обеспечивает защиту от вирусов, в то время как режим рабочего пространства (Work Space mode) запрещает установку сторонних приложений, но имеет свои предварительно установленные программы. Кроме того, в этом режиме заблокирована возможность делать снимки экрана, записывать аудио, копировать данные.

Sirin V3

Защищенная платформа постоянно проверяет целостность устройства с помощью цепочки проверок безопасности, причем как само оборудование (микросхемы смартфона), так и операционную систему, и обнаруживает любое вмешательство, как через сеть, так и через физическое подключение к вашему гаджету. «Личное пространство» в телефоне полностью отделено от «Рабочего пространства». В смартфоне, по сути, используются те же технологии, которые применяются военными, спецслужбами и правительственными организациями. В телефоне предустановлено приложение для анонимных зашифрованных вызовов военного уровня (сквозное).

«Вопрос безопасности всегда был для нас на первом месте. В прошлой модели мы создали зашифрованный криптокошелек, который позволял абсолютно безопасно проводить любые операции с криптовалютой. Сегодня мы пошли дальше и предлагаем потребителям смартфон с полной защитой пользовательских данных» - прокомментировал соучредитель Sirin Labs Кенес Ракишев.

«Утечка» и передача данных в последнее время стала причиной многих громких скандалов. В частности, после истории с WhatsApp, когда компания объявила об обновлении политики конфиденциальности, в рамках которой стало возможно делиться данными, например, с Facebook, многие потребители задумались о сохранности личной информации, начали искать альтернативные мессенджеры. Тем не менее, данные из альтернативных программ для обмена данными тоже могут быть взломаны. «Sirin Labs требовалось решение, которое позволяло бы пользователям пользоваться обычным смартфоном, всеми его функциями и при этом быть уверенными в абсолютной безопасности» - добавляет Кенес Ракишев.

Компания уже начала принимать предзаказы. Стоимость нового смартфона – $2650.

Sirin V3 предлагается в одной конфигурации 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, Snapdragon 888 в США и Exynos 2100 в других странах мира. Устройство реализовано на базе Samsung Galaxy S21.