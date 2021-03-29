Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа заключил соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис».

Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур, которая была поставлена Президентом России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По условиям соглашения разработчик бесплатно передаст в образовательные учреждения региона лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис».

Реализация соглашения предполагает популяризацию новейших российских информационных технологий на региональном уровне и создание окружного центра компетенций «Р7-офис. Профессиональный». Это учреждение будет уполномоченным экспертным центром по вопросам установки и эксплуатации российского офисного пакета.

«Отечественное программное обеспечение – достойная альтернатива офисным ИТ-решениям иностранных производителей, поскольку техническая поддержка по внедрению и эксплуатации «Р7-офис» обеспечивается российской стороной, а функционал этого продукта разработан специально для организаций государственного сектора», – сказал Алексей Богомолов, заместитель генерального директора разработчика «Р7-офис».

В результате внедрения отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование, имеет встроенный чат, систему контроля версий. В пакете также предусмотрена система управления проектами, платформа для создания корпоративной соцсети со встроенным мессенджером.

Ранее компания уже заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской, Костромской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени и ряде других регионов России.