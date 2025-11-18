Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компьютеры и Сети ГК
ГК «Компьютеры и Сети» — федеральный системный интегратор полного цикла. География проектов компании охватывает всю территорию Российской Федерации. Представительства компании работают в Москве, Новосибирске и Якутске.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 42 дела, на cумму 15 099 931 477 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|18.11.2025
|ГК «Компьютеры и сети» завершила модернизацию ядра сети дата-центра банка «Левобережный» 1
|28.06.2022
|ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг 1
|20.12.2021
|Первая помощь: в Якутии врачи консультируют пациентов по ВКС 1
Компьютеры и Сети ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Nimax - Нимакс 4 1
|Logitech 424 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400480, в очереди разбора - 732660.
Создано именных указателей - 185924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.