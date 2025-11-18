Разделы

Компьютеры и Сети ГК

Компьютеры и Сети ГК

ГК «Компьютеры и Сети» — федеральный системный интегратор полного цикла. География проектов компании охватывает всю территорию Российской Федерации. Представительства компании работают в Москве, Новосибирске и Якутске.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 42 дела, на cумму 15 099 931 477 ₽*

Судебные дела (42) на сумму 15 099 931 477 ₽*
в качестве истца (35) на сумму 90 221 405 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 137 627 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

18.11.2025 ГК «Компьютеры и сети» завершила модернизацию ядра сети дата-центра банка «Левобережный» 1
28.06.2022 ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг 1
20.12.2021 Первая помощь: в Якутии врачи консультируют пациентов по ВКС 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400480, в очереди разбора - 732660.
Создано именных указателей - 185924.
