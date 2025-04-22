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Рубченко Дмитрий



22.04.2025 ГК «Компьютеры и сети» открыла представительство в Санкт-Петербурге 1
28.06.2022 ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рубченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Компьютеры и Сети ГК 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16305 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5490 1
Россия - СФО - Новосибирск 4390 2
Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 482 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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