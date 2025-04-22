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ГК «Компьютеры и сети» открыла представительство в Санкт-Петербурге

Федеральный ИT-интегратор ГК «Компьютеры и сети»» открыл офис в Санкт-Петербурге. Расположенный в бизнес-центре «Благовещенский» офис в северной столице стал четвертым представительством в региональной сети компании, дополнив уже существующие локации в Новосибирске, Москве и Якутске. Об этом CNews сообщили представители ГК «Компьютеры и сети».

Это стратегическое расширение позволит ГК «Компьютеры и сети» повысить эффективность работы в Северо-Западном регионе, оперативно реагировать на запросы заказчиков, предлагать передовые решения и обеспечивать их успешное внедрение.

«Открытие офиса в Санкт-Петербурге – важный шаг в развитии ГК «Компьютеры и сети», – сказал учредитель компании Дмитрий Рубченко. – Мы видим в этом регионе огромный потенциал и уверены, что новое представительство позволит нам укрепить взаимодействие с заказчиками и партнерами, а также привлечь в нашу команду талантливых специалистов. Санкт-Петербург, как крупный экономический и культурный центр, является для нас приоритетным направлением развития».

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