Индексная книга (каталог) CNews*
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Замойский Даниил
СОБЫТИЯ
|17.06.2026
|«1С Рарус» и «Авентин Сервис» внедрили систему управления тысячей домофонов с мобильным приложением для мастеров 1
|28.03.2024
|«Дом.ру Бизнес» и «Авентин Сервис» обеспечат видеонаблюдением жилые комплексы Санкт-Петербурга 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Замойский Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Авентин Сервис 2 2
|1С 9480 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 940 1
|1С-Рарус 968 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19356 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 113 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164289 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3323 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.