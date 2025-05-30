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Ехлаков Олег


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Как обеспечить производительность и безопасность высоконагруженных систем для электронного магазина 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Ехлаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

RetailCRM 34 1
К2Тех 172 1
НИСТ - Открытые информационные технологии 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21234 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10706 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9574 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7692 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12422 1
Docker - Платформа распределённых приложений 369 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 601 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4722 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
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