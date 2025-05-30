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Ехлаков Олег
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Как обеспечить производительность и безопасность высоконагруженных систем для электронного магазина 2
Ехлаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
|Docker - Платформа распределённых приложений 369 1
|PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 601 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4722 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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