Начались продажи неприлично длинного и сверхдешевого смартфона Xiaomi

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«Киношный» смартфон

Компания Xiaomi начала продажи уникального смартфона Qin 2 с очень вытянутым дисплеем, как сообщил в своем Twitter инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Релизу предшествовала глобальная кампания на сайте Xiaomi Youpin по сбору средств на его производство, по итогам которой удалось собрать свыше $1 млн.

Уникальным Qin 2 делает его экран с пропорциями 22,5:9. На 3 сентября 2019 г. ни один из существующих смартфонов не располагал дисплеем подобного рода – предыдущий рекорд составлял 21:9. Дисплеи таких пропорций ориентированы в первую очередь на просмотр фильмов и видеороликов в Сети, а также на отображение большего количества информации в новостных лентах социальных сетей.

Qin 2 выглядит максимально бюджетно

Всем, кто проспонсировал выпуск Xiaomi Qin 2 через Xiaomi Youpin смартфон достался по цене 500 юаней ($69, 4700 руб. по курсу ЦБ на 3 сентября 2019 г.). Также CNews обнаружил смартфон в ассортименте интернет-магазина AliExpress, где за него просили $98 (6600 руб.), и на торговой площадке JD. Здесь его стоимость составила 650 юаней ($91, 6100 руб.). Доступные цвета корпуса – черный, розовый, красный и голубой, материал корпуса – пластик. Первым покупателям смартфоны были отгружены 31 августа 2019 г. Отметим, что на момент старта краудфандинговой кампании 19 июля 2019 г. цена смартфона составляла $73 (4900 руб.), то есть за столь короткий промежуток времени он успел подешеветь на $4.

Экран смартфона и физические габариты

Сравнительно невысокая стоимость Xiaomi Qin 2 исключает наличие в нем современной электроники. Дисплей, обладая уникальными пропорциями, более ничем не выделяется – диагональ 5,1 дюйма, матрица IPS и низкое разрешение 1440х720 пикселей (немного не дотягивает до HD+).

Экран отмечен чрезмерно (по меркам 2019 г.) широкими рамками по всему периметру, в особенности снизу и сверху. Тем не менее, в нем нет выреза под фронтальную камеру, равно как и самой камеры – в данном смартфоне она не предусмотрена.

Китайские интернет-площадки сильно завысили стоимость Qin 2

Небольшая диагональ дисплея позволила сохранить минимальными размеры смартфона, несмотря на вытянутую форму. Они составили 133 мм в длину, 55 мм в ширину и 8,6 мм в толщину. Вес Qin 2 равен 105 граммам. Телефон по своим размерам может частично сравниться с 4-дюймовым Apple iPhone SE, габариты которого 124x59x8 мм. Другими словами, Xiaomi Qin 2 хоть и выше на 9 мм, но зато на 4 мм уже, хотя экран ему достался существенно больших размеров.

Процессор, память и прошивка

Qin 2 из коробки работает на базе Android 9 Go Edition, но наличие оболочки MIUI Xiaomi не упоминает, хотя доступные рендеры указывают на ее присутствие. Смартфон готов предложить лишь 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, но у него нет слота под сменные носители microSD, что исключает возможность наращивания объема внутреннего накопителя.

В качестве основы смартфона используется китайский чип UniSoc SC9832E – процессор базового уровня, выпущенный по устаревшей 28-нанометровой технологии. Это однокристальная система, в состав которой включены одноядерная видеокарта Mali T820 MP1, четыре ядра ARM Cortex A53, объединенные в один кластер и работающие на частоте до 1,4 ГГц и LTE-модем Cat4.

Прочие спецификации

Камера в Xiaomi Qin 2 установлена одна – она расположена на тыльной панели и базируется на 5-мегапиксельном датчике, дополненном системой автоматической фокусировки. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне отсутствует, что полностью исключает дополнительные средства идентификации пользователя, кроме стандартных Android-решений.

USB-C довольно редко используется в смартфонах дешевле $100

Система питания Qin 2 представлена несъемным литиевым аккумулятором емкостью 2100 мАч. У смартфона нет быстрой зарядки, но есть современный симметричный интерфейс USB-C вместо устаревшего microUSB 2.0, который часто встречается в смартфонах дешевле $100. Вход для наушников здесь тоже в наличии.

В список характеристик также входят ИК-порт для управления домашней электроникой посредством фирменного приложения «Mi пульт», два слота под SIM-карты и модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n. Комплектация смартфона включает инструкцию, скрепку для извлечения лотка с SIM-картами, кабель USB-C и защитный силиконовый чехол-бампер.