Xiaomi выпускает уникальный неприлично длинный смартфон. Цена

Длинный и дешевый смартфон

Компания Xiaomi анонсировала уникальный сверхдлинный смартфон Qin 2 (второе название Qin AI Life) и запустила сбор средств на его производство. Главная его отличительная черта – это очень вытянутый сенсорный экран, причем в этом плане Xiaomi обошла даже Sony, в начале 2019 г. выпустившую смартфоны с дисплеями формата 21:9.

По состоянию на 19 июля 2019 г. сроки поступления Qin 2 в розничную продажу раскрыты не были, как и его готовность к релизу на глобальной арене – все будет зависеть от результатов краудфандинговой кампании. Что касается стоимости, то для тех, кто проспонсирует производство, она составит $73 (4600 руб. по курсу ЦБ на 19 июля 2019 г.) Насколько изменится цена смартфона после старта продаж, неизвестно.

Оригинальный дисплей

С точки зрения базовых спецификаций экран у Xiaomi Qin 2 самый обычный: матрица IPS, разрешение 1440х576 пикселей (даже меньше, чем HD+) и диагональ всего 5,1 дюйма. В наличии достаточно широкие рамки по всему периметру, в особенности снизу и сверху.

Новый смартфон Xiaomi Qin 2 выйдет в четырех цветах корпуса

Самое интересное в смартфоне – это соотношение сторон, составляющее 22,5:9. Фактически, это первый и единственный смартфон с подобным экраном в мире. Xiaomi подчеркнула, что столь вытянутый дисплей даст возможность комфортно держать смартфон одной рукой даже девушкам-обладательницам маленьких ладоней.

Для чего нужен вытянутый смартфон

Xiaomi никак не обосновала свое желание выпустить мобильник со столь длинным дисплеем. С другой стороны, Sony во время показа мобильника Xperia 1 с экраном 21:9 заявила, что гаджеты с вытянутыми экранами оптимально подходят для просмотра фильмов и видеороликов.

Удобство держания смартфона одной рукой вопросов не вызывает

Вопрос лишь в том, хватит ли Qin 2 производительности для воспроизведения видео хотя бы в HD-качестве.

Габариты и программное обеспечение

Xiaomi Qin 2, несмотря на свою вытянутую форму, получился очень компактным по меркам 2019 г. смартфоном, а использование пластикового корпуса позволило снизить его вес до 105 граммов. Для сравнения, масса смартфона Apple iPhone SE с 4-дюймовым дисплеем составляет 113 граммов.

Гаджеты вполне сравнимы и по габаритам: у iPhone SE они составляют 124x59x8 мм, тогда как размеры новинки Xiaomi равны 133х55х9 мм. Другими словами, последний хоть и выше на 9 мм, но зато на 4 мм уже, хотя экран ему достался существенно больших размеров.

В качестве программной платформы Xiaomi использовала в Qin 2 прошивку Android 9 Go Edition – специальную версию полноценной мобильной ОС Google, адаптированную под маломощные смартфоны. Доступные рендеры указывают на наличие и фирменной оболочки MIUI 10, которую Xiaomi устанавливает на подавляющее большинство своих смартфонов, за исключением линейки Mi A.

Технические характеристики

Выбор, сделанный Xiaomi в пользу Android 9 Go Edition, обусловлен наличием в Qin 2 всего лишь 1 ГБ оперативной памяти и не самым производительным процессором Unisoc SC9832E. До 2018 г. компания Unisoc была известна под названием Spreadtrum и выпускала чипы исключительно начального уровня.

USB-C в смартфонах дешевле $80 встречается в 2019 г. крайне редко

Спецификации Qin 2 дополнены 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения за счет карт памяти microSD, аккумулятором емкостью 2100 мАч, интерфейсом USB-C (возможность быстрой подзарядки не упомянута) и ИК-портом для управления бытовой техникой (используется фирменное приложение «Mi пульт»). Смартфон дополнен 3,5-миллиметровым разъемом под наушники, отдельной кнопкой запуска голосового ассистента и основной камерой с разрешением 5 МП. Параметры фронтального модуля раскрыты не были.

Xiaomi Qin 2 вполне можно назвать "кинематографичным" смартфоном

Xiaomi предложит Qin 2 покупателям в четырех цветах корпуса – красном, розовом, голубом и классическом черном. Не исключено появление и других оттенков.