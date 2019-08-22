Dell выпустила ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel Comet Lake

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Компания Dell перевела ноутбук XPS 13 Developer Edition на новейшие процессоры Intel Comet Lake десятого поколения. Это первый и пока единственный мобильный ПК в мире, оснащенный новыми чипами и работающий под управлением Linux Ubuntu.

Новые процессоры Comet Lake компания Intel выпустила за несколько часов до дебюта XPS 13 Developer Edition. Линейка включает процессоры Core i3, i5 и i7 серий Y для планшетов и компьютеров и U для ноутбуков и ультрабуков. В отличие от поколения Ice Lake, которое тоже считается десятым по счету, линейка Comet Lake на момент анонса состояла исключительно из 14-нанометровых процессоров – выпуск чипов 10 нм в этой серии Intel пока не планирует.

Характеристики Dell XPS 13 Developer Edition

Обновленный ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition поступит в продажу 5 сентября 2019 г. его стоимость на момент публикации материала оставалась неизвестной. Первой на прилавках магазинов окажется модификация с 4-ядерным процессором Intel Core i5-10210U (базовая и максимальная частоты составляют 1,6 ГГц и 3,9 ГГц), а версию с 6-ядерным Intel Core i7-10710U (1,8 ГГц и 4,3 ГГц) Dell выпустит в течение октября 2019 г. Дата российского релиза ноутбуков не назначена.

Ubuntu на Dell XPS 13 Developer Edition установлена не самая актуальная

Дисплей Dell XPS 13 Developer Edition представлен матрицей IPS с диагональю 13,3 дюйма, обрамленной рамками уменьшенной толщины. По умолчанию дисплей поддерживает разрешение Full HD (1920х1080 пикселей), тогда как в более дорогих комплектациях реализована поддержка 4К (3840х2160 пикселей). Несмотря на минимальную толщину верхней рамки дисплея, Dell сумела разместить в ней веб-камеру, размеры которой не превышают 2,5 миллиметра.

Ноутбук доступен в нескольких цветах корпуса

В ноутбуке используется оперативная память объемом до 16 ГБ, есть модули Bluetooth 5 и Killer AX1650 (Wi-Fi), а также два порта Intel Thunderbolt3 и подсветка клавиатуры. Поддержка дискретных видеокарт не заявлена, а в качестве накопителя используется твердотельный модуль с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и емкостью до 2 ТБ. Предусмотрен также слот под карты microSD. На лэптоп установлена ОС Linux Ubuntu 18.04 LTS.

Различия между процессорами Intel Ice Lake и Comet Lake

Внешний вид нового Dell XPS 13 Developer Edition, получившего модельный номер 7390, взят у предыдущего его поколения, вышедшего в январе 2019 г. под номером 9380. Данный ноутбук поставляется с процессорами Intel восьмого поколения вплоть до Core i7-8565U, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD-драйвом вместительностью до 2 ТБ. По информации ресурса Softpedia, эта конфигурация Dell XPS 13 Developer Edition по-прежнему будет доступна для приобретения. На момент старта продаж она стоила от $740 до $1690.

Про Windows 10 не забыли

Обновленный Dell XPS 13 Developer Edition также существует в версии с ОС Windows 10, которая называется просто Dell XPS 13. Базовая комплектация с 4 ГБ оперативной памяти, SSD на 128 ГБ и процессором Intel Core i3-10110U (тактовая частота от 2,1 до 3,7 Ггц) оценена производителем в $900, но будут доступны и более мощные версии – до 16 ГБ оперативной памяти, SSD до 2 ТБ и процессор до Intel Core i7-10710U.

Dell XPS 13 внешне неотличим от XPS 13 Developer Edition

Характеристики экрана и набор интерфейсов здесь идентичны Ubuntu-версии. В этом ноутбуке также заявлено наличие батареи 52 Втч с 45-ваттной зарядкой по USB-C и массива из четырех микрофонов, а список опций включает сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения. Windows-ноутбук поступит в продажу 27 августа 2019 г.

Гибридный ноутбук Dell XPS 13 2-in-1 7390

Дополнительно Dell выпустит лэптоп-трансформер XPS 13 2-in-1 7390 с поворотным 13,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, но не на 14-нанометровых процессорах Comet Lake, а на 10-нанометровых Ice Lake. Лист спецификаций включает чипы Core i3, i5 и i7, SSD до 1 терабайта и до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4x-3733. Покупатели смогут выбрать разрешение экрана (Full HD или 4К) и яркость (500 нит или 400 нит плюс HDR). В ноутбук установят два 2-ваттных динамика (обычные XPS 13 получили пару 1-ваттных) и два микрофона вместо четырех. Стоимость базовой комплектации - $1000.