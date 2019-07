В России вышли недорогие телевизоры LG NanoCell с улучшенной цветопередачей. Цены

Новые ТВ LG в России

Компания LG выпустила в России пятерку ЖК-телевизоров с поддержкой фирменной технологии NanoCell. Все модели основаны на матрице IPS, однако за счет NanoCell они не уступают по качеству изображения и насыщенности цветов телевизорам с экранами OLED.

NanoCell – это, в отличие от OLED, не тип матрицы, а своего рода технология улучшения изображения. Используемые ею алгоритмы позволяют точечно затемнять дисплей там, где в каждый момент времени отображены наиболее темные оттенки.

Подобное решение позволяет добиться максимально широкой цветовой гаммы. Как заявлено на сайте LG, все телевизоры NanoCell характеризуются поддержкой более миллиарда оттенков цветов.

Российские цены на новые ТВ LG стартуют с 80 тыс. руб. и достигают 200 тыс. руб. Итоговая стоимость зависит от выбранной модели, которые отличаются между собой в первую очередь диагоналями экранов. Для сравнения, в июне 2019 г. компания Xiaomi выпустила в России телевизор Mi TV 4S в версиях с диагональю 43 и 55 дюйма и разрешением 4K. Их стоимость составила, соответственно, 23 и 34 тыс. руб., а до 5 августа 2019 г. она установлена на отметках 20 и 30 тыс. руб.

Самый дорогой представитель линейкии LG NanoCell, LG SM98

В июне 2019 г. также были представлены интерьерные телевизоры Samsung The Frame 2019 со схожими с LG NanoCell базовыми параметрами. На момент дебюта серия состояла из моделей с диагональю 49 и 55 дюймов стоимостью, соответственно, 100 и 120 тыс. руб., а до конца июля 2019 г. в продажу на территории России поступят The Frame в версиях на 43 и 65 дюймов по диагонали. Таким образом, новинки LG оказались дороже в сравнении с Xiaomi Mi 4S, но в то же время дешевле как минимум одного представителя серии Samsung The Frame 2019.

Квинтет телевизоров

Самый дорогой телевизор NanoCell в новой линейке LG для российского рынка – это SM98 в версии на 65 дюймов. Его цена составляет 200 тыс. руб., и в сравнении с другими представленными моделями в нем применяется полное затемнение черного цвета – в других затемнение частичное.

Рамки экрана в новых телевизорах LG NanoCell едва различимы

Напротив, самый доступный ТВ из пяти представленных – это SM90 с экраном на 49 дюймов по диагонали стоимостью 80 тыс. руб. Также россиянам предложена модель SM86, доступная в модификациях на 65, 55 и те же 49 дюймов.

Все пять телевизоров характеризуются поддержкой HDR10, собственной операционной системой webOS, светодиодной подсветкой, 4К-разрешением и звуком Dolby Surround вместе c поддержкой Dolby Atmos, а также процессором обработки изображений LG a7 второго поколения и акустикой мощностью до 40 Вт (в зависимости от модели). В дополнение к этому у каждого телевизора есть модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, Ethernet-разъем для подключения к проводной локальной сети, оптический аудио-выход, разъем под наушники, по четыре входа HDMI и по три USB-порта. Все телевизоры оснащены датчиком освещения и функцией энергосбережения, за счет которой потребляют менее 0,5 Вт в режиме ожидания, плюс в них есть реализована технология автоматической калибровки CalMAN для коррекции характеристик цвета. Управлять телевизором можно голосом – в него интегрирована технология обработки естественного языка

Режим «Галерея»

В новых телевизорах LG NanoCell реализован режим «Галерея». При его активации на экран ТВ будут выводиться пейзажи из различных уголков мира, и их подборка будет обновляться раз в три месяца, то есть каждый сезон. Демонстрирующиеся изображения предоставляет портал о путешествиях TripAdvisor. Схожая технология присутствует и в упомянутых телевизорах Samsung линейки The Frame 2019.

Режим галереи в LG NanoCell

Режим галереи встраивают в свои телевизоры не только LG и Samsung, но и другие производители, в том числе Xiaomi. В апреле компания представила ТВ модели Mi ART, фактически конкурента Samsung The Frame.

LG NanoCell впишутся в любой интерьер

Телевизор получил диагональ 65 дюймов, матрицу с разрешением 4К и режим Art Mode, выводящий на экран картины известных художников. Стоимость Mi Art составляет $1040 (66 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 июля 2019 г.) при заказе из Китая.

Рулонные телевизоры LG

Помимо новых телевизоров NanoCell, в 2019 г. LG показала уникальный интерьерный телевизор Signature OLED TV R – первый в мире ТВ с по-настоящему гибким экраном, способным сворачиваться в рулон. Новинка поступит в продажу до конца 2019 г. по цене $10 тыс. (635 тыс. руб.).

LG Signature OLED TV R с полностью развернутым экраном

Телевизор характеризуется не только рулонным экраном, но и усовершенствованным механизмом раскручивания дисплея. Для полного его раскрытия требуется ровно 10 секунд, к тому же у пользователей есть возможность поднимать панель на треть. В таком режиме на экране отображаются время, дата и пиктограммы управления устройствами «умного дома», включая смарт-динамики.

Сам экран получил диагональ 65 дюймов и поддержку разрешения Ultra HD или 4К. В нем реализованы поддержка HDR и частота обновления 120 Гц, а углы его обзора достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали.