Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона

Xiaomi расширила свой российский модельный ряд телевизоров тремя новинками, самая доступная из которых стоит значительно дешевле бюджетного смартфона Redmi Note 7. Все ТВ поступят в продажу в ближайшие дни, и каждого покупателя будут ждать дополнительные бонусы.

Три дешевых смарт-ТВ

Компания Xiaomi выпустила в России три новых смарт-телевизора на базе программного обеспечения Android TV. Все модели характеризуются доступной ценой, а младший из представленных телевизоров сравним по цене с бюджетными смартфонами.

Цены на новинки Xiaomi варьируются от 12 до 34 тыс. руб. Производитель назначил дату релиза в России на 25 июня 2019 г. и добавил, что каждый покупатель получит в подарок полугодовую подписку на популярные онлайн-сервисы Okko, «Амедиатека», Megogo и другие.

Прошивка новых телевизоров Xiaomi основана на ОС Android TV 9 и дополнена фирменной графической оболочкой Patchwall, упрощающей доступ к требуемому контенту. В частности, интерфейс позволяет искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого.

В дополнение Xiaomi расширила количество поддерживаемых каналов – их может быть до 300.

Самый доступный телевизор

Новую линейку ТВ Xiaomi открывает модель Mi TV 4A, которую формально назвать новой нельзя. В Китае ее продажи стартовали в июле 2017 г., но до России она добралась только сейчас. Покупателям она предложена по цене 12 тыс. руб. До 5 августа 2019 г. цена снижена до 10 тыс. руб.

Xiaomi Mi TV 4A

Стоимость Mi TV 4A включает в себя 32-дюймовый экран с разрешением HD или 1366х768 пикселей, частотой обновления 60 Гц и углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали). В распоряжении телевизора имеются 4 ГБ встроенной памяти, оперативная память объемом 1 ГБ и 4-ядерный центральный процессор с частотой 1,5 ГГц и встроенным 3-ядерным графическим чипом Mali-450 MP3.

В оснащение телевизора вошли пара 2,5-ваттных динамиков, пластиковый корпус (суммарный вес с подставкой – 3,96 кг), модули Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2 DLE, а также разъемы HDMI, USB 2.0, AV и Ethernet. Wi-Fi, по информации производителя, в данной модели можно использовать для стриминга контента с экрана мобильного устройства.

Телевизоры 4К

Оставшиеся два телевизора в новой линейке – это модификации модели Mi TV 4S, вышедшие в КНР весной 2018 г. ТВ получили диагональ 43 и 55 дюйма и стоимость на российском рынке, соответственно, 23 и 34 тыс. руб. До 5 августа 2019 г. цена установлена на отметках 20 и 30 тыс. руб.

Xiaomi Mi TV 4S

Оба телевизора характеризуются матрицей IPS и разрешением 4К или 3840х2160 пикселей и временем отклика 8 миллисекунд. К общим спецификациям дисплеев также относятся углы обзора 178 градусов, поддержка режима HDR и частота обновления 60 Гц. Яркость у телевизоров разная – 220 нит у младшего и 300 нит у старшего.

Mi TV 4S вне зависимости от диагонали экрана базируется на процессоре производства Amlogic с частотой 1,5 ГГц на четырех ядрах и видеокартой Mali-450 с частотой 650 МГц. Присутствуют 8 ГБ интегрированной и 2 ГБ оперативной памяти и прошивка Android TV 9 с оболочкой Patchwall. Мощность динамиков разная – по 8 Вт в 43-дюймовом и по 10 Вт в 55-дюймовом телевизоре. Список характеристик включает аудиотехнологии Dolby Audio, DTS и DTS HD, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также три HDMI-входа, два USB-порта и сетевой Ethernet-контроллер.

Модельный ряд 2019 г.

В апреле 2019 г. Xiaomi выпустила обновленный модельный ряд телевизоров по цене от $165 (10,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 июня 2019 г.). Дата их премьеры в России пока не установлена, но среди них есть два 4К-телевизора Mi TV с экранами 55 и 65 дюймов. Они поддерживают разрешение 4К и режим HDR, а их рекомендуемая цена для рынка Китая составляет $450 (28,9 тыс. руб.) и $600 (38,5 тыс. руб.). В телевизорах присутствуют 64-разрядный процессор и технологии Dolby Audio и DTS HD, модуль Bluetooth и двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) Wi-Fi.

Интерьерный телевизор Xiaomi Mi ART

Также Xiaomi пока не привезла в Россию интерьерный телевизор Mi ART, внешне напоминающий картину и тоже вышедший в апреле 2019 г. Его дизайн украшен 14-миллиметровой рамкой из анодированного алюминия, а программное обеспечение дополнено особым «художественным» режимом «Art Mode», за счет которого на экран можно выводить личные фотографии и картины великих художников.

Xiaomi в этом плане опередила компания Samsung – в начале июня 2019 г. она представила в России собственные интерьерные ТВ линейки The Frame 2019. На момент публикации материала была открыта возможность заказа телевизора The Frame с диагональю 49 дюймов, цена которого составляет 100 тыс. руб. При покупке данного ТВ Samsung обещает подарок в виде саундбара HW-R550. 55-дюймовый телевизор оценивается уже в 120 тыс. руб., и саундбара в комплекте с ним нет – вместо него Samsung подарит беспроводную аудиосистему VL550.

Конкурент Mi Art, Samsung The Frame

В июле 2019 г. Samsung привезет в Россию телевизоры The Frame с диагональю 43 и 65 дюймов. Их стоимость будет объявлена дополнительно.