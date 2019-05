Apple готовит масштабное обновление macOS. Что в нем нового

Обновленная macOS

Компания Apple уже в ближайшие дни проведет анонс новой версии своей настольной операционной системы macOS, использующейся в компьютерах линеек iMac, Mac mini и Mac Pro, а также во всех разновидностях ноутбуков MacBook. Премьера состоится в рамках ежегодной конференции WWDC 2019, которая пройдет в период с 3 по 7 июня 2019 г., где также покажут мобильную платформу iOS 13 и прошивку для умных часов Apple Watch под названием watchOS 6.

Новая macOS получит индекс 10.15, и в ней произойдут масштабные изменения в отношении штатных приложений. В частности именно в этой версии Apple может полностью отказаться от iTunes.

Единство macOS и iPad

Одним из главных нововведений в macOS 10.15 станет технология Marzipan, пишет портал 9to5mac. Данная разработка Apple призвана упростить девелоперам процесс портирования приложений, изначально написанных для планшетных компьютеров iPad. Превью-версию Marzipan Apple продемонстрировала в действии еще в 2018 г., а теперь речь идет о ее финальной сборке.

iPad может расширить возможности компьютеров и ноутбуков Mac

Marzipan Apple планирует использовать для переноса собственных iPad-приложений на ноутбуки и десктопы, но она также предложит эту технологию и сторонним разработчикам. В теории подобный шаг позволит увеличить количество программ, работающих на Mac.

Но одной только Marzipan объединение устройств на macOS и планшетов iPad не ограничится – 29 мая 2019 г. стало известно, что платформа iOS 13 несет в себе возможность использования iPad в качестве дополнительного дисплея для компьютеров и ноутбуков Apple. Алгоритмы позволят дублировать изображение или выводить на экран планшета совершенно другой контент, например, работать над двумя разными проектами в одном редакторе.

Замена iTunes

В macOS 10.15 появится обновленное приложение «Музыка» (Music), которое, по данным источника, получит все функции iTunes и полностью заменит эту программу. Пользователи смогут синхронизироваться со своими устройствами на базе iOS и переносить медиаконтент из накопителя в память ПК и обратно, а также восстанавливать ПО на мобильных гаджетах и осуществлять резервное копирование информации.

Новое приложение Music для macOS

Если судить по скриншоту, то «Музыка», в отличие от iTunes, обладает существенно упрощенным дизайном. Приложение напоминает одноименную утилиту для iOS-устройств и фокусируется вокруг фирменного музыкального сервиса Apple Music.

Подкасты и видеоролики

Поддержка воспроизведения видео и подкастов из «Музыки» вырезана – Apple, вероятно, запустит для этого отдельные приложения. На это может указывать недавний запуск совершенно нового ТВ-приложения для iOS и tvOS (используется в ТВ-приставке Apple TV).

Программа для просмотра ТВ и видеороликов

По имеющейся информации, ТВ-приложение под macOS получит тот же набор функций, что и утилита для перечисленных платформ, включая сортировку роликов по категориям. Что касается приложения для подкастов, то сведения о нем на момент публикации материала отсутствовали.

Родительский контроль

В состав macOS 10.15 может войти и приложение Screen Time, уже имеющееся в наборе базовых утилит iOS. Приложение позволит осуществлять родительский контроль, отслеживать и ограничивать время работы тех или иных программ (включая браузер и существующие под Mac видеоигры).

Приложение Screen Time для iOS

По своим возможностям настольная версия Screen Time не должна уступать мобильной.

Прочие обновления

В состав macOS 10.15 войдет и обновленное фирменное приложение Apple Books. Оно должно получить полностью переработанный интерфейс с боковой панелью для быстрого доступа к списку скачанных книг, магазину новых изданий, а также каталогу аудиокниг и собственной библиотеке.

В приложении Messages для Mac могут появиться стикеры и различные эффекты. В мобильную версию ПО эти дополнения были интегрированы несколько лет назад.

Приложение Reminders тоже переживет обновление, которое, вероятно, не затронет набор функций. В первую очередь Apple модернизирует его интерфейс, сделав Reminders для Mac похожим на аналогичное приложение для iOS.

Помимо всех изменений, Apple, может добавить в macOS 10.15 и новое объединенное приложение Find my, мобильная версия которого станет частью iOS 13. Утилита объединила в себе возможности сервисов Find My Friends и Find My iPhone и получила новую опцию Find Network, благодаря которой пользователи смогут отслеживать свои Mac-ноутбуки, даже если те не подключены к Wi-Fi. То же самое коснется и устройств на базе iOS.

Релиз обновленной macOS

Точные сроки появления финальной версии macOS 10.15 в свободном доступе на 30 мая 2019 г. известны не были. Превью-версия для разработчиков может выйти сразу после официальной премьеры. Список компьютеров и ноутбуков, которым будет доступно обновление, представители Apple могут раскрыть во время дебюта ОС.