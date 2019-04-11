Apple разорит iTunes ради новой macOS

Apple планирует выпуск отдельных приложений Music, Podcasts, TV и Books для новой версии ОС под Mac. Урезанный iTunes все же останется в macOS – по крайней мере, в следующей версии, но только ради стыковки iPod и iPhone с Mac.

Радикальный пересмотр концепции iTunes

Следующее серьезное обновление операционной системы macOS для Mac после нынешней macOS Mojave – по всей вероятности, версии macOS 10.15, будет представлено со значительно урезанной функциональностью приложения iTunes, сообщил портал 9to5Mac со ссылкой на собственные источники среди разработчиков macOS.

Взамен Apple намерена анонсировать для Mac самостоятельные приложения Music, Podcasts и TV, наряду с серьезным образом переработанным приложением Books. В качестве подтверждения информации о разработке отдельных приложений Music, Podcasts и Books для macOS в дополнение к TV, источники представили иконки новых приложений.

В конце марта 2019 г. в рамках презентации новых и обновленных онлайн-сервисов – таких как информационно-новостной News+, платежный Apple Card, игровой Apple Arcade и развлекательный TV/TV+, представители Apple официально объявили о скором появлении приложения Apple TV для Mac.

Появление отдельных приложений для macOS ставит окончательную точку в многолетних спорах о технологиях для портирования ключевых медиа-приложений Apple на платформу Mac.

В то же время, разрывая iTunes на отдельные приложения, в Apple окончательно ставят крест на концепции единого универсального бесплатного мультимедийного плеера для iPod, iPhone, iPad и Apple TV с собственным онлайн-магазином iTunes Store для приобретения музыки, фильмов, радио- и телепередач, подкастов, книг, аудиокниг и iOS-приложений.

Сервис iTunes, лично представленный в январе 2001 г. вернувшимся в компанию из ссылки Стивом Джобсом (Steve Jobs), стал той вехой, с которой началось легендарное возрождение потускневшей к тому времени славы Apple. Вместе с представленным в октябре того же года первым портативным плеером iPod, сервис iTunes предоставил пользователям совершенно новый доступ к цифровой музыке, а позже – к аудиокнигам, умным плейлистам.

Экосистема настольных и мобильных систем Apple

Онлайн-магазин цифрового контента iTunes Music Store, запущенный в 2003 г., с самого начала предлагал более 200 тыс. композиций, а число закачек перевалило за миллион уже через неделю. Успех сервиса подстегнул продажи iPod, а впоследствии также стал одним из весомых аргументов в спорах об удобстве iPhone и Apple TV.

Какими будут новые приложения

Ожидается, что при портировании функций iTunes для Mac и создании соответствующих приложений Music, Podcasts и TV разработчики будут использовать секретную технологию «Марципан» (Marzipan), над которой в Apple работали несколько последних лет.

Ранее источники называли технологию Marzipan в качестве единой программной платформы, которую в компании якобы разрабатывают для всех мобильных и настольных устройств семейств iPhone, iPad и Mac.

Как пояснили источники 9to5Mac, Marzipan представляет собой новую технологию для автоматизированного портирования приложений iPad на Mac без необходимости переписывания большого числа кода вручную.

Новые мультимедийные приложения на базе Apple Marzipan дополнят список уже появившихся в составе Mojave приложений Home, News, Stocks и Voice Memos.

Иконки приложений Music, Podcasts, TV и Books для Mac

Новое приложение Books под Mac, согласно данным источников получит боковую колонку – по аналогии с приложением News для Mac. Также ожидается внешний вид с узкой строкой заголовка, где будут расположены различные вкладки Library, Book Store, и Audiobook Store. Вкладка библиотеки, в свлю очередь, будет оформлена боковой панелью с перечислением книг, аудиокниг, файлов PDF и других коллекций.

Дальнейшая судьба iTunes

Запуск самостоятельных мультимедийных приложений для Mac практически лишает смысла дальнейшее существование iTunes для macOS – по крайней мере, в нынешнем виде.

Apple Arcade как пример единой подписки для всех устройств Apple

Тем не менее, по данным источников 9to5Mac, iTunes появится как минимум в следующей версии macOS 10.15 по той причине, что у Apple пока нет в наличии подходящего решения для ручной синхронизации старых версий iPod, iPad и iPhone с Mac. Не исключен и такой вариант, что iTunes останется в качестве такого «мостика» в составе macOS более чем в одной версии.

Тем не менее, на сегодняшний день еще нет полной ясности с набором функциональных возможностей iTunes в новой macOS. Источники пока не могут точно сказать, унаследует ли устаревшее приложение возможность воспроизведения музыки, подкастов и видео, или в Apple все же примут решение не дублировать эти функции.