Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы

В Москве задержали и отправили под арест сроком на два месяца гендиректора и основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — материнской структуры по отношению к разработчикам отечественных процессоров «Байкал». Предъявленная статья грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

Арестован Всеволод Опанасенко

В отношении гендиректора и основателя российской суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко возбуждено уголовное производство. Карточка соответствующего дела была зарегистрирована в системе судов общей юрисдикции Москвы с привязкой к Басманному суду 26 марта 2019 г. В ней существует пометка о назначении заседания служителей Фемиды на 16:43 того же дня. Результат этого заседания в карточке не отражен.

По данным «Интерфакса», в результате рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Опанасенко был отправлен под арест сроком на два месяца — до 24 мая 2019 г.

По данным CNews, в понедельник 25 марта 2019 г. в офис компании приходили сотрудники ФСБ. В 17:15 по Москве 27 марта в «Т-платформах» сообщили CNews, что сейчас «компания работает в обычном режиме, обыски не проходят».

Отвечая на вопрос, оказывает ли компания какую-либо поддержку своему директору, в организации заверили CNews, что все ее сотрудники надеются, что «правоохранительные органы вскоре со всем разберутся и отпустят Всеволода Юрьевича».

Что касается вопроса о том, кто возьмет на себя бразды правления в «Т-платформах» на время отсутствия Опанасенко, в компании напомнили, что в состав ее акционеров входит Внешэкономбанк (подробнее — ниже). «В скором времени будет проведено собрание совета директоров, на котором состоится избрание временно исполняющего обязанности гендиректора», — заключили собеседники CNews.

В чем обвиняют Опанасенко

В карточке дела указано, что Всеволод Опанасенко арестован за нарушение ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России — злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко арестован

В рамках того же дела, по той же статье УК был арестован и заключен под стражу на два месяца начальник управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александр Александров, добавляет «Интерфакс».

Опанасенко как хозяин «Байкалов»

По данным ЕГРЮЛ, в АО «Т-платформы», зарегистрированном 23 декабря 2008 г., Всеволоду Опанасенко принадлежит доля в 75%. Оставшиеся 25% — у Внешэкономбанка (ВЭБа), который полностью подконтролен государству.

При этом «Т-платформы» на 75% владеют компанией «Байкал электроникс», разрабатывающей отечественные процессоры «Байкал». Доля в 25% в ней числится за «Т-нано», в которая на 37,2 % также подконтрольна «Т-платформам».

На основании этого «Контур.фокус» делает вывод, что в разработчике «Байкалов» Опанасенко принадлежит доля в 63,2%.

Возможная подоплека

С учетом принадлежности второго фигуранта дела, по которому арестован Опанасенко, к МВД, стоит отметить, что у «Т-платформы» с этим ведомством, по данным «Контур.фокус» и сайта госзакупок, публичные договорные отношения возникли лишь однажды — в рамках контракта на поставку автоматизированных рабочих мест (АРМ) на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. Контракт был подписан 30 ноября 2016 г.

Проект стал проблемным. Поставка значительной части «железа» не была осуществлена в срок, что дало право МВД отказаться от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате.

В отношении успешного завершения рассматриваемых работ у редакции CNews еще в октябре 2017 г. возникли серьезные сомнения. В декабре они нашли подтверждение в материалах Арбитражного суда Москвы, который рассматривал иск «Т-платформ» к МВД с требованием обязать ведомство принять и оплатить часть техники, поставка которой была задержана. По итогам разбирательства суд в удовлетворении иска отказал. «Т-платформы» подали апелляцию, но позже отказались от претензий. Стоимость непереданного МВД «железа» составила 286,9 млн руб.

Позже тендер был перезапущен, победили снова «Т-платформы», проект был завершен.

Некоторые факты от «Т-платформах»

Отметим, что компания «Т-платформы» на суперкомпьютерном рынке известна очень хорошо. В 2015 г. в рамках CNews Forum она в по итогам голосования участников получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года. Развитие ИТ за пределами России» — за заключенный контракт с немецким Суперкомпьютерным центром Юлих (Juelich) на поставку кластера Jureca.



С точки зрения потенциала международного сотрудничества этой компании нужно отметить, что «Т-платформы», а также ее дочерние структуры в Германии и на Тайване, успели недолгий период побывать под санкциями — причем еще до того, как они для российских структур приобрели массовый характер. В марте 2013 г. «Т-платформы» попали в список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США (Entity List).

В данный перечень компания угодила по подозрению в деятельности, связанной с разработкой суперкомпьютеров для военных целей и ядерных исследований. В январе 2014 г. стало известно, что она из него выбралась — стараниями российских чиновников.