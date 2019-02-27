Microsoft создает совершенно новую Windows для дешевых компьютеров. Скриншоты

Microsoft работает над ОС Windows Lite, облегченной версией Windows 10, для компьютеров базового уровня. Она может получить новый интерфейс в стиле Google Chrome OS. В ней может не оказаться меню «Пуск», но «Проводник» и поддержка многооконности сохранятся. Премьера ОС ожидается в мае 2019 г .

Калька с Chrome OS

Microsoft ударными темпами работает над новой операционной системой Windows Lite для дешевых компьютеров и ноутбуков. В Сети уже опубликован ее первый неофициальный скриншот. Изображение предоставил портал Petri.com. Как можно судить по предложенному скриншоту, интерфейс новой платформы скопирован с Chrome OS – операционной системы Google для устройств базового уровня с поддержкой запуска Android-приложений.

Microsoft преследует лишь одну цель – Windows Lite создается для захвата рынка доступных мобильных ПК и компактных настольных компьютеров (неттопов), в том числе и для образовательного сегмента рынка. В этой сфере лидирует как раз Chrome OS – по данным ресурса ZDNet, в IV квартале 2017 г. на базе этой платформы работало 59,8% всех ноутбуков и неттопов для учащихся и преподавателей в США. При этом на мировой арене, с учетом всех видов ПК во всех сегментах, доля Chrome OS не превышает 1,25% по данным Statista.com за январь 2019 г.

О схожести интерфейсов можно судить по изображениям последних новинок в среде недорогих компьютеров. Так, например, Chrome OS выглядит на анонсированном 26 февраля 2019 г. хромбуке Lenovo 14e Chromebook за $280 (18,4 тыс. руб. по курсу на 27 февраля 2019 г.).

Фото: Android Central Lenovo 14e Chromebook под управлением Chrome OS

В целом, из Windows Lite могут убрать большинство функций, наполняющих полноценную Windows 10, но базовые возможности, среди которых файловый менеджер («Проводник») и меню настроек («Панель управления»), должны сохраниться.

Серьезные ограничения

Согласно новым сведениям, Microsoft все же оставит пользователей Windows Lite без возможности установки программ с любых носителей, в том числе и скачанных с интернета. Вместо этого они будут вынуждены пользоваться лишь так называемыми «универсальными» приложениями (UWP, Universal Windows Platform), представленными в каталоге Microsoft Store. Также будет добавлена поддержка веб-приложений PWA (Progressive Web Apps).

Дизайн Windows Lite имеет мало общего с Windows 10

Интеграция в Windows Lite поддержки Win32-приложений все еще остается возможной, но в первых серийных сборках системы ее, вероятно, не будет.

Когда и где

Презентация Windows Lite может состояться на конференции Microsoft Build 2019, которая пройдет уже в мае 2019 г. Однако, доступ к тестовым сборкам бета-тестеры могут получить не раньше начала лета.

Но все же целесообразность выпуска Windows Lite пока остается открытой по двум причинам: ограничение возможностей и наличие на рынке очень доступных решений под управлением полноценной Windows 10. Один из последних примеров – это 14-дюймовый ноутбук Lenovo 14w Enterprise на базе двухъядерного процессора AMD, с поддержкой разрешения Full HD и Windows 10 версии Pro. Стоит такой экземпляр от $300 (19,7 тыс. руб.).

Lite-гаджеты

14 февраля стало известно о ведущейся в недрах Microsoft сразу двух модификаций Windows Lite для устройств, условно разделенных на категории Pegasus и Centaurus. Pegasus – это мобильные устройства с двумя раздельными или одним складным дисплеем, а под Centaurus Microsoft подразумевает всевозможные модификации ноутбуков – классические, трансформеры и со съемной клавиатурой. Пока неизвестно, идет ли речь о новых представителях семейства Microsoft Surface, тем более что новые слухи о первом Windows-смартфоне с рабочим названием Surface Phone появляются с завидной регулярностью.

Недавно Microsoft интегрировала в Windows 10 поддержку ARM-процессоров, и эта особенность может перекочевать в ее облегченную версию, что в значительной степени расширит список поддерживаемых устройств.

ноутбук-трансформер HP Envy X2 с ARM-процессором и Windows 10

Сторонние производители тоже могут работать над устройствами с Windows Lite.

Две операционки

Появление второй ОС Microsoft может разделить весь рынок компьютеров на две части – для начинающих и нетребовательных пользователей и для продвинутых «юзеров», не желающих мириться с ограничениями Windows Lite. Им-то Microsoft и предложит Windows 10, которая в 2019 г. может сильно измениться.

Нововведения в Windows 10 коснутся в первую очередь ее функций – в частности, добавят «песочницу» для безопасного запуска сомнительного ПО, и обновленный браузер Edge на движке Chromium. Попутно Microsoft планирует полностью отказаться от «живых» плиток в меню «Пуск».