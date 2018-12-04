Microsoft отказывается от браузера Edge в Windows 10. Опрос

Microsoft прекратит дальнейшее продвижение своего браузера Edge в его актуальном виде. Ему на смену придет новое приложение, основанное на самом распространенном браузерном движке в мире.

Microsoft подружится с Chromium

Корпорация Microsoft работает над новым фирменным браузером, который создается в качестве замены обозревателю Edge из состава ОС Windows 10, пишет издание Windows Central. В основу нового проекта лег движок Chromium с открытым исходным кодом, на котором построены многие современные браузеры. Новый браузер носит кодовое название Anaheim. Chromium используется непосредственно в Google Chrome, новой Opera, браузере Vivaldi (современной интерпретации Opera 12.x), «Яндекс.Браузере», Mail.Ru Amigo и ряде других.

Дальнейшее продвижение собственного движка EdgeHTML, Microsoft не планирует. Изменения коснутся только настольной версии Edge – мобильные версии под Google Android и Apple iOS, представленные в октябре 2017 г., уже используют Chromium. По данным Windows Central, Microsoft может оставить нынешний дизайн браузера без изменений и отказаться от его переименования, что позволит провести переход на новый движок незаметно для пользователей.

Причины отказа от Edge

К основным причинам отказа от Edge Microsoft относит низкую популярность своего браузера, даже несмотря на то, что он по умолчанию входит в состав самой распространенной ОС в мире – Windows 10. По состоянию на ноябрь 2018 г. доля Win10 на мировом рынке настольных ОС составляет 52,7%, а некогда самая популярная Windows 7 удерживает 35,55%. Статистика предоставлена компанией StatCounter.

Microsoft полностью поменяет концепцию браузера Edge в угоду совместимости с современными веб-технологиями

Но суть проблемы лежит глубже: у Edge имеются известные проблемы со стабильностью и совместимостью как с сайтами, так и с веб-приложениями, из-за чего большинство пользователей переходят на Chrome и другие браузеры на базе Chromium. Еще одна причина заключается в незащищенности Edge: в августе 2018 г. в нем была обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам красть любые файлы, расположенные на накопителе в компьютере жертвы.

Помимо этого, наличие в Edge собственного движка EdgeHTML приводило к заметному росту потребления системных ресурсов на ПК под управлением Windows 10 при одновременном запуске браузера и приложений на платформе Electron. К ним относятся, в частности, настольные клиенты мессенджеров Skype, Slack и Signal, а также приложения , Twitch, Ghost, Wire и Wrike. Платформа Electron тоже основана на Chromium.

Попытка номер три

Разработка замены Edge или его второго поколения – это уже третья попытка Microsoft выпустить конкурентоспособный браузер. Первым шагом стал релиз в 1995 г. обозревателя Internet Explorer, ставшего частью настольной ОС Windows 95. Браузер довольно быстро заслужил нелюбовь пользователей по причине нестабильности, несовместимости со многими веб-стандартами и очень медленной работы и загрузки страниц.

Это повлекло к появлению многочисленных сторонних обозревателей, в том числе и представленного в 2008 г. Google Chrome, однако IE продержался на рынке до 2015 г. Он входил в состав всех версий ОС Microsoft Windows в качестве основного браузера, и, отметив свое 20-летие, благополучно передал пост новому Edge в Windows 10. При этом сам он из операционной системы не исчез – его можно найти в стандартных системных приложениях.

Разработка Internet Explorer прекращена на версии 11. Microsoft Edge вышел в 2015 г. сразу в версии 20 и за три года своего существования успел обновиться до версии 44.

Популярность Edge

Популярным браузер Edge назвать точно нельзя

Все попытки, предпринимаемые Microsoft для популяризации своего нового браузера, успеха не возымели: согласно статистике StatCounter, доля рынка Edge в ноябре 2018 г. составила ровно 4% против 4,29% годом ранее. На удивление, даже у Internet Explorer доля выше – 5,38% в ноябре 2018 и 8,47% в ноябре 2017. Первое место на рынке уверенно удерживает Google Chrome с долей 72,8%. За год прирост составил 8,36%.