Microsoft выпустила браузер Edge для iPhone и Android

Microsoft представила бета-версию Microsoft Edge для iOS и Android. Синхронизировать этот браузер с вкладками на ПК пока нельзя, но просмотреть историю уже можно. Мобильная версия доступна пока что только на английском языке и не поддерживает планшеты. В качестве движков использовались Webkit и Blink.

Мобильный Microsoft Edge

Компания Microsoft начала тестирование бета-версий браузера Microsoft Edge, предназначенных для платформ iOS и Android. Принять участие в тестировании версии для iOS можно уже сейчас с помощью сервиса TestFlight, доступ к версии для Android будет открыт позже. Ознакомиться с новинкой участники программы Windows Insiders могут по ссылке. Пока что мобильная версия поддерживает только английский язык. Поддержка других языков, а также совместимость с планшетами будет достигнута в будущем.

Как сообщает компания, мобильный Microsoft Edge можно будет полностью синхронизировать с версией, установленной на ПК. На разных устройствах браузер будет отображать одни и те же закладки, вкладки и историю. Пока что синхронизация не реализована, но просмотр истории уже доступен. В будущем же пользователь сможет продолжить работу в интернете на мобильном устройстве с того же места, где завершил ее на ПК.

Инсайдерская информация о том, что Microsoft еще до конца года намерена представить мобильный Microsoft Edge распространилась в СМИ несколько дней назад. В ответ на просьбу CNews подтвердить или опровергнуть сведения компания воздержалась от комментариев.

Технические особенности

В основе Microsoft Edge для iOS лежит движок Webkit, созданный компанией Apple. Версия для Android создавалась на базе движка Blink, позаимствованного из проекта Chromium. Напомним, версия браузера для Windows 10 основана на движке EdgeHTML. Разработчикам сайтов Microsoft обещает вскоре обеспечить возможность отслеживать, с какой версии браузера пользователи заходят на их ресурсы.

Microsoft выпустила Microsoft Edge для iOS и Android



В мобильной версии Microsoft Edge присутствует функция Hub — все заинтересовавшие пользователя материалы сохраняются в едином центре. Инструмент Hub View позволяет быстро сориентироваться в накопленном материале, а Reading View дает возможность скомпоновать контент на странице таким образом, чтобы сосредоточиться на чтении. Функция QR Code Reader позволяет вызвать на экран нужные данные в одно касание, также присутствует голосовой поиск и режим приватности.

Экономный Microsoft Edge

Если Internet Explorer заслуженно вызывает насмешки пользователей, то Microsoft Edge имеет репутацию достаточно эффективного браузера. В июне 2016 г. эксперты Microsoft провели натурный эксперимент, чтобы выяснить, какой из распространенных браузеров потребляет больше энергии в разных режимах работы. В ходе теста одинаковое потоковое видео запускалось в браузерах Chrome, Firefox, Microsoft Edge и Opera, работающих на идентичных ноутбуках под управлением операционной системы Windows 10.

Победителем стал браузер Microsoft Edge, который позволил ноутбуку проработать 7 часов 22 минуты. Чуть хуже выступила Opera, показавшая результат 6 часов 18 минут. Худшие результаты продемонстрировали Mozilla Firefox, с которой ноутбук продержался 5 часов 9 минут и Google Chrome, сумевший разрядить батарею за 4 часа 19 минут.

Таким образом, по показателю энергоэффективности Opera уступила Microsoft Edge 17%, Firefox 43%, а Chrome 70%. Глава команд Microsoft Edge и Web Platform Джейсон Уэбер (Jason Weber) в блоге компании объяснил высокую энергоэффективность браузера в основном его глубокой интеграцией в систему и его редкими обращениями к процессору устройства.