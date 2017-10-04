Microsoft выпустит браузер Edge для Android и iOS

Microsoft может выпустить версии Microsoft Edge для Android и iOS, которые позволят синхронизировать этот браузер на разных платформах. Это необходимо для расширения возможностей Windows 10 по переносу работы пользователя с ПК на мобильные устройства.

Microsoft Edge для Android и iOS

Уже к концу 2017 г. компания Microsoft выпустит версии браузера Microsoft Edge для Android и iOS. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает французское издание FrAndroid. По его данным, Microsoft намерена сделать Edge кроссплатформенным, чтобы пользователь мог синхронизировать браузер на мобильном устройстве с ПК, перенеся туда свои закладки, вкладки, историю. Кроме того, мобильный Edge будет тесно интегрирован с поисковой системой Bing, сообщает FrAndroid.

В 2015 г. Microsoft сообщила, что не собирается превращать Edge в кроссплатформенное приложение, однако с тех пор ее планы могли измениться, полагает издание MSPoweruser. Компания работает над тем, чтобы пользователям Windows 10 было легче переносить работу с ПК на мобильные устройства и обратно. Решительные шаги в этом направлении будут предприняты уже в следующих обновлениях Windows 10, однако без мобильного Edge реализовать такую программу затруднительно.

FrAndroid полагает, что ограничения, наложенные компанией Apple на iOS, не позволят Microsoft использовать движок EdgeHTML, который лежит в основе Edge, на iPhone. Все остальные браузеры для iOS используют движок WebKit, созданный Apple.

Экономный Microsoft Edge

Если Internet Explorer заслуженно вызывает насмешки пользователей, то Edge действительно является самым эффективным браузером в Windows, пишет FrAndroid. Он потребляет значительно меньше ресурсов процессора и оперативной памяти, чем его конкуренты, и расширяет автономность ноутбуков.

В тесте на энергоэффективность Microsoft Edge показал лучшие результаты среди браузеров

В июне 2016 г. эксперты Microsoft провели натурный эксперимент, чтобы выяснить, какой из распространенных браузеров потребляет больше энергии в разных режимах работы. В ходе теста одинаковое потоковое видео запускалось в браузерах Chrome, Firefox, Microsoft Edge и Opera, работающих на идентичных ноутбуках под управлением операционной системы Windows 10.

Победителем стал браузер Microsoft Edge, который позволил ноутбуку проработать 7 часов 22 минуты. Чуть хуже выступила Opera, показавшая результат 6 часов 18 минут. Худшие результаты продемонстрировали Mozilla Firefox, с которой ноутбук продержался 5 часов 9 минут и Google Chrome, сумевший разрядить батарею за 4 часа 19 минут.

Таким образом, по показателю энергоэффективности Opera уступила Microsoft Edge 17%, Firefox 43%, а Chrome 70%. Глава команд Microsoft Edge и Web Platform Джейсон Уэбер (Jason Weber) в блоге компании объяснил высокую энергоэффективность браузера в основном его глубокой интеграцией в систему и его редкими обращениями к процессору устройства.

Элементы Edge на других платформах

В июне 2016 г. базовые компоненты JavaScript-движка Edge стали доступны на Linux и OS X. Речь идет о ChakraCore — наборе базовых компонентов JavaScript-движка, который используется в Edge, платформе для создания универсальных приложений Universal Windows Platform, СУБД Azure DocumentDB, Cortana и Outlook.com. Исходный код ChakraCore был открыт в январе 2016 г.

ChakraCore включает в себя парсер, интерпретатор, JIT-компилятор, сборщик мусора и интерфейсы программирования (API), служащие для интеграции Chakra в приложения. Доступность ChakraCore для Linux и OS X позволит писать кросс-платформенные приложения с использованием этого набора.