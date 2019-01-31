Windows 10 лишат главной «фишки» дизайна? Опрос

Windows 10 может лишиться меню «Пуск» в его нынешнем обличии – в одном из ближайших обновлений из него уберут «живые плитки». Стартовое меню вернется к стандартному, знакомому всем по Windows XP и Windows 7.

Классическое меню «Пуск»

Корпорация Microsoft может внести коренные изменения в облик ОС Windows 10 – из меню «Пуск» в одном из следующих обновлений могут исчезнуть так называемые «живые плитки» (live tiles), сообщил в своем Twitter главный редактор портала Windows Central Зак Боуден (Zac Bowden). Свое предположение Боуден основывает на отсутствии в бета-версии обновления с индексом 19H1 возможности для пользователя самостоятельно закреплять в «Пуске» плитки с нужными ему приложениями – пиктограммы с новыми программами будут появляться только после их установки.

Тестовая версия обновления 19H1 сейчас доступна только бета-тестерам Microsoft, а финальная сборка, по предварительным данным, может выйти весной 2019 г. Это следующий глобальный патч после October Update образца осени 2018 г.

Назад в прошлое

Отказ от «живых плиток» вернет меню «Пуск» во времена Windows 7 и даже Windows XP. В нем будут отображаться лишь недавно запущенные приложения, кнопки быстрого доступа к документам и параметрам ОС и полный список всех установленных программ.

В сборке Windows 10 19H1 невозможно закрепить «плитку» установленного приложения в меню «Пуск»

«Плитки» же, впервые реализованные сначала в мобильной ОС Windows Phone в интерфейсе Metro UI и затем перекочевавшие в настольную Windows 8, позволяют быстро запускать нужные приложения, не тратя время на их поиск на рабочем столе, в списке программ или непосредственно в папке Program Files. Также «плитки» открывают быстрый доступ к нужным веб-сервисам и в целом ускоряют работу на компьютере.

Нелюбовь пользователей

Почему же Microsoft может отказаться от них, лишив Windows 10 важного визуального и функционального отличия от предшествующих операционных систем? Ответ на этот вопрос уже известен – пользователи, в большинстве своем, негативно восприняли изменения в облике «Пуска», в том числе и по причине того, что в Windows 8 классического меню «Пуск» вовсе не осталось. Его заменили на полноэкранное меню, состоявшее из многочисленных «живых» плиток разных размеров, расположенных в произвольном порядке. Оно загружалось по умолчанию и раскрывалось поверх традиционного рабочего стола. Все это вынуждало пользователей, за десятилетия работы с классическим стартовым меню тратить время на привыкание к новому интерфейсу, и большинство не было готово идти на такие жертвы и искать среди множества однотипных плиток ту, которая открывает браузер или хотя бы папку «Мои документы».

Меню «Пуск» в Windows 10

Microsoft встретила активное сопротивление со стороны пользователей, в общей массе своей не желавших пользоваться , ориентированным больше на планшетные компьютеры, нежели на ноутбуки и тем более настольные ПК. Это породило множество программ от сторонних разработчиков, возвращающих привычный «Пуск» на свое законное место в левый нижний угол экрана.

Именно нелюбовь пользователей к «плиткам» вынудила Microsoft вернуть «Пуск» в Windows 10 в том виде, в котором все его знают, но с поправкой на интегрированные в него эти самые live tiles. Однако, даже несмотря на возможность удаления «плиток» стандартными средствами ОС, программы по возвращению именно классического «Пуска», в том числе Classic Shell и Classic Start Menu, никуда не делись.

Полноэкранное меню «Пуск» в Windows 10, закрывающее доступ к рабочему столу

Иначе говоря, «плитки» не пользуются спросом у тех, кто каждый день работает на ПК под управлением Windows 10. Пользователям лишь нужно быстро запустить нужную программу, но с этим справится и по умолчанию панель быстрого запуска, которую можно активировать стандартными средствами ОС, и которая займет значительно меньше места на экране.

Будущее не определено

Но все же, факт наличия изменений, касающихся функциональных возможностей «живых плиток», в тестовой сборке 19H1 вовсе не означает, что им уготовано место в стабильной версии весеннего обновления. Вполне возможно, Microsoft пока просто обкатывает новую идею и не станет спешить с ее глобальным релизом.

Не исключено, что «живые плитки» выйдут из состава лишь Windows Lite – новой модификации Windows 10, которую Microsoft готовит на замену режиму S Mode. Эта система нацелена в первую очередь на конкуренцию с платформой Google Chrome OS в сегменте ноутбуков и планшетных компьютеров для студентов и образовательных учреждений. По состоянию на конец января 2019 г. Windows Lite не анонсирована, и все имеющиеся в продаже доступные Windows-ноутбуки для образовательного сегмента, включая семь новинок начала 2019 г., работают в S Mode.