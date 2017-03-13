Названа цена и дата выхода нового смартфона Microsoft

Обнародованы предполагаемые технические детали нового смартфона Microsoft Surface, который будет выпущен осенью 2017 г. по цене от $699 до $1,1 тыс.

Прощание с Windows Phone

По данным ресурса WinBeta, выпуск смартфонов Lumia на базе Windows Phone OS может быть полностью прекращен в 2017 г. Однако это не значит, что Microsoft выйдет из мобильного бизнеса.

Как пишет International Business Times, корпорация представит новый смартфон Surface в октябре 2017 г. (напомним, именно на октябрь Microsoft запланировала выпуск обновления Windows 10 Redstone 3).

Стоимость гаджета составит от $699 до $1,1 тыс. Ранее аналитики прогнозировали, что в ближайшее время Microsoft может переключиться со смартфонов под управлением Windows Phone OS на смартфоны на ОС Windows. Как ожидается, Surface Phone будет как раз работать на Windows 10, что обеспечит интеграцию гаджета с другими устройствами на этой операционной системе. «Если Microsoft удастся реализовать такой проект кроссплатформенной ОС, это изменит не только будущее компании, но и алгоритм привычного использования смартфонов», — отмечает издание.

При поддержке искусственного интеллекта

Журналисты также обобщили предполагаемые технические характеристики нового смартфона Microsoft. Во-первых, смартфон будет складываться. Не исключено, что сгибаться будет именно его дисплей. Схожая технология может быть использована южнокорейской компанией Samsung в будущем Galaxy X. Кроме того, у смартфона будет режим «палатки» (Tent Mode) — возможность сложить его «домиком», установив на стол сгибом вверх. Отметим, что аналогичный режим есть у планшетов Lenovo Yoga.

Эксперты назвали цену и дату выхода нового смартфона Microsoft

Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon компании Qualcomm — модели 830 или 835. Вторая из них создана по техпроцессу 10 нм и обеспечивает более долгую работу аккумулятора и лучшую производительность в сравнении технологией 14-нм.

Кроме того, что на Surface Phone будет установлена ОС Windows 10, смартфон также будет совместим со стилусом Surface Pen. Что касается USB и прочих портов, ожидается, что аудио-разъем на 3,5-мм будет убран (что уже становится трендом), вместо него устройство оборудуют портом USB-C. Он будет одновременно служить и для зарядки гаджета, и как аудио-выход.

Также Surface Phone станет первым смартфоном, на котором будет установлена усовершенствованная, более интеллектуальная версия голосового помощника Cortana. Ожидается, что гаджет будет оснащен 5,7-дюймовым Quad HD-дисплеем, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и 21-мегапиксельной камерой.