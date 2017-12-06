Выпущены первые в мире ПК на Windows 10 и на процессорах от смартфона

Компании HP и Asus показали первые в мире ПК на базе процессоров архитектуры ARM. HP выполнила устройство в форм-факторе трансформера, Asus — ноутбука, экран которого разворачивается на 360 градусов. Производители обещают 20 часов просмотра видео без подзарядки и 700 часов работы в режиме ожидания.

Первые ARM ПК

Производители HP и Asus представили первые ноутбуки, созданные на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 835 под управлением ОС Windows 10. Это первые полноценные ПК, в которых используются чипы архитектуры ARM. Модели были продемонстрированы на конференции Snapdragon Technology Summit 2017, которая проходит на Гавайях. Третий ноутбук на базе ARM-процессора будет представлен в компании Lenovo в Лас-Вегасе на конференции CES.

Оба ноутбука имеют встроенные LTE-модемы, поддерживают eSIM и позиционируются как «всегда подключенные устройства». Из коробки они работают под управлением Windows 10 S, соответственно могут использовать только приложения из Windows Store. Однако ОС можно бесплатно обновить до Windows 10 Pro.

Новинка HP

Ноутбук от HP называется Envy X2. Профильные СМИ отмечают сходство с недавним трансформером HP Spectre x2. Ноутбук получил экран с диагональю 12,3 дюйма и разрешением 1920 х 1280 пикселей. Сенсорный дисплей может отделяться от клавиатуры и использоваться как планшет. Он защищен покрытием Corning Gorilla Glass 4. Ноутбук оснащается оперативной памятью объемом до 8 ГБ и хранилищем объемом 256 ГБ. Для ввода и вывода данных используются только порты USB Type-C, что рассматривается многими профильными СМИ как недостаток. Устройство имеет толщину 6,9 мм.

Компания HP представила трансформер Envy X2

Энергоэффективный процессор позволяет Envy X2 без подзарядки в течение 20 часов проигрывать видео стандарта 1080p и более 700 часов находится в режиме ожидания, утверждает HP. Вице-президент Microsoft Терри Майерсон (Terry Myerson), который также присутствовал на саммите, утверждает, что пользовался ноутбуком неделю без подзарядки.

Версия Asus

ARM-ноутбук NovaGo от Asus получил оперативную и постоянную память такого же объема, что и устройство HP. Но диагональ экрана достигает у него 13,3 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей. Дисплей не отделяется от клавиатуры, однако может быть развернут на 360 градусов, что позволяет использовать устройство в режиме планшета. Среди разъемов присутствуют полноразмерный USB Type-A и HDMI.

Компания Asus представила ноутбук NovaGo

Сроки выхода NovaGo на рынок неизвестны. Цена составит $599 за модель с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища будет стоить $799.

Разработка нового ПК

В декабре 2016 г. Microsoft объявила, что ее ОС Windows 10 будет использоваться в устройствах, созданных на базе процессоров Qualcomm архитектуры ARM. Новый мобильный ПК планировалось выпустить с диагональю экрана в 6, 10 и 14 дюймов.

В мае 2017 г. Qualcomm подписала с Asus, Lenovo и HP соглашение, по которому они начали создание линейки ПК под управлением Windows на базе мобильного процессора Snapdragon 835. По договоренности, ПК должны были быть выполнены в мобильном формфакторе, в качестве ОС предполагалось использовать Windows 10.

По словам исполнительного вице-президента Qualcomm Кристиано Амона (Cristiano Amon) обычные переносные ПК, то есть ноутбуки, уже неприемлемы для потребителей. Они требуют «расстраивающего количества аксессуаров» и привязаны к источнику питания. Поэтому Qualcomm сделала ставку на то, что Asus, Lenovo и HP разработают какой-то новый форм-фактор мобильного ПК.

В октябре CNews писал, что Microsoft заканчивает работу над новым портативным ПК, в котором будут использованы чип Qualcomm Snapdragon, ОС Windows 10 и технология eSIM. Сотовые операторы на тот момент были согласны его продавать, но отмечали, что изменение их сетей под eSIM займет три года.