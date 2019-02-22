ФСБ нагрянула с проверкой в офис ИТ-компании, основанной в России и переехавшей в США

ФСБ изъяла документы из пермского офиса компании Xsolla, которая создает системы оплаты для разработчиков компьютерных игр. Основанная в России, сейчас компания базируется в США. В качестве причины проверки руководство указывает «налог на Google».

Обыск в Перми

В пермский офис ИТ-компании Xsolla пришли с проверкой полиция и ФСБ. Об этом сообщает пермский интернет-журнал «Звезда». Проверка началась в 9:30 утра по местному времени. У сотрудников компании изъяли мобильные телефоны, выход из здания был запрещен. Офис Xsolla в Перми расположен по адресу Комсомольский проспект, дом 1.

Основатель Xsolla Александр Агапитов пояснил возможные причины проверки. «Xsolla зарегистрирована в США. Все покупки онлайн у иностранных компаний облагаются НДС, который в 2019 г. равен 20%. Это и есть "налог на Гугл". У нас огромные обороты и 20% — это большая сумма. Этим я объясняю присутствие сотрудников ФСБ. Но у нас все уплачено», — приводит его слова «Звезда».

Агапитов добавил, что в ходе проверки бухгалтеры компании предоставили правоохранителям запрошенные документы в отдельном кабинете.

Чем занимается Xsolla

Основанная в Перми в 2006 г., Xsolla предоставляет разработчикам и издателям видеоигр системы приема платежей. Штаб-квартира компании в настоящий момент находится Лос-Анджелесе, есть также офисы в Москве, Перми, Киеве и Сеуле.

Изначально Xsolla называлась 2Pay и занималась приемом платежей, предназначавшихся российским разработчикам и издателям. Оплата принималась кредитными и дебетовыми картами, банковскими переводами, а также через терминалы и электронные кошельки. Впоследствии появилась возможность расплачиваться через PayPal и мобильные платежи, после чего началась экспансия компании на международном рынке.

Пермский офис компании Xsolla подвергся обыску

Согласно информации, представленной на сайте Xsolla, с ней сотрудничает известный видеостриминговый сервис Twitch, специализирующийся на игровой тематике, и разработчик Valve, создатель Counter-Strike и Dota 2. Также партнером Xsolla является Epic Games — разработчик игры Fortnite, которая в 2018 г. стала самой доходной компьютерной игрой в истории.

Что такое «налог на Google»

Налог, получивший в прессе и у общественности название «налог на Google» в действительности имеет отношение не только к Google. С 2017 г. все без исключения иностранные компании, продающие услуги или виртуальные товары на территории России, обязаны отчислять в казну страны НДС в размере 18%. Это затронуло Microsoft, Apple, Google, Facebook и другие крупные ИТ-корпорации, продукты которых востребованы в России.

Для россиян это обернулось ростом цен — Apple еще в 2017 г. повысила стоимость годовой подписки на iTunes Match на 16%, и аналогичный ход сделала Google со своими сервисами One и Play Music. Даже Amazon не осталась в стороне, сообщив о подорожании услуг на платформе Amazon Web. И это далеко не все случаи повышения цен.

С 1 января 2019 г. НДС в России увеличится до 20%, что принесло дополнительные расходы иностранным компаниям. В дополнение к этому, новые поправки к «налогу на Google» обязали их самостоятельно вставать на учет в ФНС России и самостоятельно же уплачивать НДС. Ранее эта обязанность лежала на российских организациях и предпринимателях (заказчиках), приобретающих услуги в электронной форме у зарубежных компаний. Данные изменения означают необходимость иностранным предприятиям вникать в тонкости законов России.

В декабре 2018 г. Apple закрыла доступ российским разработчикам к сервису Search Ads, через который она продает рекламу в поиске App Store. Ввод ограничений Apple объяснила новыми поправками к «налогу на Google», действующими с начала 2019 г.