Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию

Mail.ru Group и «ВЭБ инновации» создали совместное предприятие в сфере компьютерных технологий. Это первый опыт сотрудничества Mail.ru с ВЭБом, а также первое коммерческое предприятие, учрежденное «ВЭБ инновациями».

Совместное предприятие

Mail.ru Group и «ВЭБ инновации», дочерняя структура Внешэкономбанка (ВЭБа), создали совместное предприятие в области компьютерных технологий. Предприятие организовано в виде структуры под названием ООО «Развитие.ру». Его 7 февраля 2019 г. зарегистрировала его Mail.ru. В качестве адреса регистрации указан инновационный центр «Сколково», а конкретно — здание, в котором зарегистрировано ООО «ВЭБ инновации». Гендиректором «Развития.ру» заявлен Владимир Зенков — бывший и действующий соучредитель ряда малоизвестных ИТ-структур, экс-гендиректор ООО «Деньги.мэйл.ру» и ООО «Интернет-аукцион “Молоток.ру”». Уставный капитал «Развития.ру» сейчас составляет 30 тыс. руб.

Согласно записи в ЕГРЮЛ, предприятие будет осуществлять консультативную деятельность и работы в области компьютерных технологий. В качестве дополнительных видов деятельности указаны разработка ПО, обработка данных и предоставление услуг по размещению информации, создание баз данных и информационных ресурсов, web-порталы, научные исследования и разработки.

Согласно данным реестра, ООО «Мэйл.ру» владеет в новом предприятии долей в 45%, при этом еще 15% принадлежит ООО «Мэйл.ру груп». Владельцем оставшихся 40% является ООО «ВЭБ инновации». Сначала учредителями были заявлены только два юрлица Mail.ru Group, однако 12 февраля 2019г. список совладельцев пополнился дочкой ВЭБа. До этого у ВЭБа и Mail.ru Group совместных бизнес-проектов не было.

Судя по данным ЕГРЮЛ, «ВЭБ инновации» в принципе впервые стали соучредителем коммерческой, по всем внешним признакам, структуры. Однако ранее «дочка» ВЭБа входила в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». ООО «Мэйл.ру» также числится среди учредителей «Цифровой экономики», наряду с «Ростелекомом», Сбербанком, «Мегафоном», «Росатомом», «Ростехом», МТС, «Почтой России» и др.

На момент выхода публикации в Mail.ru Group и в «ВЭБ инновациях» создание совместного предприятия CNews не прокомментировали.

Чем занимаются «ВЭБ инновации»

Внешэкономбанк создал фонд «ВЭБ инновации» в конце 2011 г. Изначально фонд существовал в форме НКО и предназначался для финансирования высокотехнологичных проектов «Сколково». Инвестиции осуществлялись как путем вложений в акционерный капитал, так и путем займа. Председателем правления стал Андрей Морозов.

«Дочка» ВЭБа впервые учредила коммерческое предприятие

К реальной деятельности НКО приступило лишь год спустя. В первые два года существования фонд проинвестировал такие проекты как Anturis, «Дневник.ру», «Октого», Datadvance, Eventos, GlobalLab, Geoscan Technologies и др. Как следует из отчетов организации, в 2013 г. она в виде займов выдала 205 млн руб., и на 119,17 млн руб. вошла в капитал ряда проектов. В 2014 г. НКО израсходовала на эти цели 90 млн руб. и 116,69 млн руб. соответственно.

Трансформация в ООО

В мае 2017 г. ВЭБ принял решение о преобразовании «ВЭБ инновации» из НКО в ООО. К тому времени фонд успел в различной форме поддержать 16 проектов — в сфере ИТ, биомедицины, космоса и телекоммуникаций, энергоэффективности и ядерных технологий. Гендиректором ООО изначально был заявлен Андрей Зюзин, в сентябре его сменил Кирилл Булатов. С конца мая 2018 г. гендиректором организации выступает Олег Теплов.

В качестве НКО «ВЭБ инновации» поддерживал только проекты фонда «Сколково» по перечисленным выше направлениям. После того, как фонд был трансформирован в ООО, направления могут быть любыми, а сформированные проекты не обязаны быть привязаны не только к «Сколково», но и к России вообще.

Фонд получил право поддерживать разноплановые инновационные проекты на суммы до 500 млн руб. каждый. Кроме того, если раньше лимит целевых средств «ВЭБ инновации» был установлен в размере 1 млрд руб., то после преобразования в ООО, с учетом того, что для софинансирования стартапов могут привлекаться сторонние инвесторы, общий бюджет инвестиций не ограничен.